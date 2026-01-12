Netanyahu dice que Israel vigila de cerca a Irán mientras crecen las protestas por la libertad







Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu el domingo (hora local) dijeron que están «vigilando de cerca» la situación que se desarrolla en Irán, mientras las protestas que exigen libertad continúan extendiéndose por todo el país. Netanyahu expresó su firme apoyo a la lucha del pueblo iraní contra lo que describió como «tiranía».

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre como manifestaciones contra la creciente inflación y las dificultades económicas, pero pronto escalaron hasta convertirse en tensos disturbios a nivel nacional, marcados por violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

En una publicación en X, Netanyahu escribió: «Israel está siguiendo de cerca los acontecimientos que se desarrollan en Irán. Las protestas por la libertad se han extendido por todo el país. El pueblo de Israely el mundo entero, estamos asombrados por la inmensa valentía de los ciudadanos de Irán».

Netanyahu condenó la violencia contra los manifestantes y afirmó que «Israel se opone firmemente a la matanza de civiles». «Israel apoya su lucha por la libertad y condena enérgicamente las matanzas masivas de civiles inocentes. Todos esperamos que la nación persa pronto sea liberada del yugo de la tiranía», dijo Netanyahu.

El Primer Ministro israelí también habló sobre la posibilidad de renovar los vínculos entre Israel y Irán. «Cuando llegue ese día, Israel e Irán volverán a ser socios fieles en la construcción de un futuro de prosperidad y paz para ambas naciones», afirmó.

Al menos 420 manifestantes han muerto en Irán durante manifestaciones antigubernamentales en los últimos 15 días, incluidos ocho niños, según Activistas de Derechos Humanos en Irán (HRA), informó CNN.

Las manifestaciones se han extendido por varias ciudades y las autoridades han respondido mediante arrestos, represión y el uso de la fuerza. Los grupos de derechos humanos han expresado repetidamente su preocupación por la magnitud de las víctimas y el trato dado a los manifestantes.

Las autoridades iraníes han culpado de los disturbios a los «alborotadores» y a la interferencia extranjera, al tiempo que mantienen que se abordarán las quejas económicas legítimas. Los líderes internacionales se han pronunciado cada vez más sobre la situación. Papa LeónDirigiéndose a la multitud en el Vaticano después de su oración del Ángelus, dijo que estaba orando por la paz en Irán.

En medio de los disturbios, funcionarios estadounidenses dijeron a CNN que el presidente Trump está sopesando varias opciones militares en Irán luego de las mortales protestas, luego de advertir a Teherán contra el uso de fuerza letal contra los manifestantes.

El fiscal general iraní, Mohammad Movahedi Azad, dijo que las acciones legales contra los manifestantes serían estrictas. Según la agencia de noticias Tasnim, dijo que el proceso se llevaría a cabo «sin indulgencia, piedad ni apaciguamiento». «Los cargos contra todos los alborotadores son los mismos», afirmó.

