





Enfrentando el aislamiento internacional, las acusaciones de crímenes de guerra y la creciente presión para poner fin a un conflicto que ha seguido aumentando, primer ministro israelí Benjamin Netanyahu Tiene la oportunidad de retroceder el viernes en la plataforma más grande de la comunidad internacional.

El discurso anual de Netanyahu a la Asamblea General de la ONU siempre es vigilado de cerca, a menudo protestado, enfático confiable y, a veces, un lugar para acusaciones dramáticas. Pero esta vez, las apuestas son más altas que nunca para el líder israelí.

En los últimos días, Australia, Canadá, Francia, el Reino Unido y otros anunciaron su reconocimiento de un estado palestino independiente.

La Unión Europea está considerando aranceles y sanciones contra Israel. La asamblea de este mes aprobó una resolución no vinculante que insta a Israel a comprometerse con una nación palestina independiente, que Netanyahu ha dicho que no es un comienzo.

El Tribunal Penal Internacional ha emitido una orden de arresto acusando a Netanyahu de crímenes contra la humanidad, lo que él niega. Y la corte más alta de la ONU está sopesando la acusación de Sudáfrica de que Israel ha cometido genocidio en Gaza, que refuta vehementemente.

En ese contexto, Netanyahu sonaba resuelto el jueves mientras abordaba un avión en Israel para dirigirse a la reunión anual de los líderes de alto nivel de la ONU en Nueva York.

«Deciré nuestra verdad», dijo Netanyahu. «Condenaré a aquellos líderes que, en lugar de condenar a los asesinos, violadores y quemadores de niños, quieren darles un estado en el corazón de Israel».

La oposición al enfoque de Netanyahu está creciendo

En una sesión especial de la Asamblea esta semana, Nation Aft Nation expresó horror en el ataque de 2023 por militantes de Hamas que mataron a unas 1.200 personas en IsraelVio 251 tomados como rehenes y activó la guerra. Muchos de los representantes pidieron un alto el fuego inmediato en Gaza y la afluencia de ayuda.

La ofensiva de Israel ha matado a más de 65,000 palestinos en Gaza y desplazado al 90 por ciento de su población, con un número creciente ahora de hambre.

Mientras que más de 150 países ahora reconocen un estado palestino, Estados Unidos no ha proporcionado a Israel apoyo vociferante. Pero el presidente Donald Trump indicó puntualmente el jueves que hay límites, diciéndole a los periodistas en Washington que no dejaría que Israel anexara a Cisjordania ocupada.

Israel no ha anunciado tal movimiento, pero varios miembros principales en el gobierno de Netanyahu han abogado por hacerlo. Y los funcionarios aprobaron recientemente un controvertido proyecto de liquidación que reduciría efectivamente el Cisjordania En dos, un movimiento que los críticos dicen que podrían condenar las posibilidades de un estado palestino. Trump y Netanyahu están programados para reunirse durante su visita.

Los palestinos dijeron que la ONU dijo el día anterior

Netanyahu fue precedido el jueves por el líder palestino Mahmoud Abbas, quien se dirigió a la Asamblea General por video, ya que Estados Unidos le negó una visa. Dio la bienvenida a los anuncios de reconocimiento, pero dijo que el mundo necesita hacer más para que la estadidad suceda.

«Ha llegado el momento de que la comunidad internacional haga lo correcto por el pueblo palestino» y les ayude a darse cuenta «de sus derechos legítimos de deshacerse de la ocupación y no seguir siendo un rehén del temperamento de Política israelí«, dijo.

Abbas lidera la autoridad palestina reconocida internacionalmente, que administra partes de Cisjordania. Hamas ganó elecciones legislativas en Gaza en 2006 antes de aprovechar el control de las fuerzas de Abbas al año siguiente.

Israel capturó a Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza en la Guerra del Medio Oriente de 1967, luego se retiró de Gaza en 2005. Los palestinos quieren que los tres territorios formen su estado previsto, parte de una «solución de dos estados» que la comunidad internacional se ha abrazado durante décadas.

Netanyahu se opone a él de manera robusta, manteniendo que crear un Estado palestino recompensaría a Hamas.

«Esto no sucederá», dijo en el aeropuerto el jueves.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su discreción absoluta por cualquier motivo.





Fuente