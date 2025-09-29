Netanyahu conoció a Trump hoy en una condición «acorralada»

Washington, Viva – Enfrentando el aislamiento creciente en el extranjero y una presión cada vez mayor en el país, primer ministro Israel Benjamín Netanyahu mantendrá su intención de «completar la tarea» en Gaza Cuando conoció al presidente de los Estados Unidos, Donald Triunfo En este día, lunes 29 de septiembre de 2025.

Antes de reunión Con Trump, Netanyahu trató de mostrar el mismo optimismo antes de su cuarta reunión en la Casa Blanca con Trump este año que le dijo que Fox News que su oficina «en colaboración con el equipo del presidente Trump» con respecto a los últimos detalles de la propuesta de EE. UU. Para poner fin a la Guerra de Gaza.

Esta reunión tuvo lugar unos días después de que Trump anunciara un plan de 21 puntos destinado a poner fin a la guerra en la región Palestina En conversaciones con líderes árabes y musulmanes al margen de la Asamblea General de la ONU.



El primer ministro de Israel Netanyahu se encuentra con Donald Trump

El domingo, Trump insinuó «algo especial» que vendrá en las negociaciones de Medio Oriente, agregando una carga en su plataforma social de la verdad: «¡Terminaremos!»

El viernes, Trump dijo a los periodistas en Washington: «Creo que hemos llegado a un acuerdo» sobre Gaza, incluso cuando Netanyahu habló en las Naciones Unidas y prometió «completar la tarea» en la guerra israelí contra Hamas.

Los expertos dicen AFP Ese Netanyahu parece estar acorralado, enfrentando un creciente llamado internacional y doméstico para poner fin a la guerra.

«No tiene más remedio que recibir» el plan de alto el fuego de Trump «, dijo Eytan Gilboa, un experto en la Universidad As-Israel de Asrael». Solo porque Estados Unidos y Trump casi se convirtieron en los únicos aliados en la comunidad internacional. «

Sin embargo, el plan de 21 puntos Trump describe la vía potencial hacia el estado palestino en el futuro, algo que Netanyahu ha rechazado vocalmente. «Darle a Palestina un país a una milla de Jerusalén después del 7 de octubre es lo mismo que darle a Al Qaeda un país a una milla de la ciudad de Nueva York después del 11 de septiembre», dijo Netanyahu en su discurso en las Naciones Unidas. «Esto es realmente loco. Esto es una locura, y no lo haremos».

También rechazó repetidamente el papel de la autoridad palestina en el gobierno de Gaza Post -Sekan, mientras que Trump vio la posibilidad de que la autoridad palestina se reformara para ayudar a manejar la Franja de Gaza.

El gobierno de los dos líderes también no estuvo de acuerdo sobre las ideas de Israel anexas parte de Cisjordania. Trump dijo a los periodistas de la Casa Blanca el jueves: «No dejaré que Israel anexe a Cisjordania. No lo permitiré. Eso no sucederá».

Los aliados de Netanyahu en el acuerdo y los movimientos de extrema derecha de derecha lo instaron abiertamente a ignorar a Trump y continuar la anexión, una prioridad fundamental para ellos.

Netanyahu ingresó a la reunión del lunes en una posición acorralada. Ha puesto todas sus esperanzas en Trump, e incluso depende más de las buenas intenciones del presidente después de una serie de aliados occidentales, como Francia y Gran Bretaña, decidiendo las relaciones con Israel y reconociendo al estado palestino la semana pasada.

En Israel, decenas de miles de manifestantes han instado a un alto el fuego. El sábado, la familia de los rehenes instó a Trump a usar su influencia.

«Lo único que puede detener el declive en el Abismo es un acuerdo completo e integral que termina la guerra y repatría a todos los rehenes y el ejército», dijo Lishay Miran-Lavi, cuyo esposo, Omri, todavía está capturado en Gaza.

Las personas participan en protestas que exigen la liberación inmediata de todos los rehenes detenidos por Hamas y piden el final de la guerra en Gaza, en Jerusalén, miércoles 3 de septiembre