Nestlé India niega vender fórmula para bebés retirada del mercado en medio de alerta global







El gigante de alimentos y bebidas Nestlé confirmó que no importa ni vende en India ninguno de sus productos recientemente retirados del mercado a nivel mundial, ya que fabrican todo localmente. El Suiza-La compañía con sede había dicho el martes que había retirado ciertos lotes de sus productos después de que las pruebas del aceite de ácido araquidónico (ARA) y las correspondientes mezclas de aceites detectaran un «problema de calidad con un ingrediente proporcionado por un proveedor líder».

Hablando con ANI sobre el tema, Nestlé India declaró: «Nestlé India no importa ni vende ninguno de los productos o lotes afectados que han sido retirados o retirados del mercado. Todas las marcas de fórmula infantil vendidas en India se fabrican localmente. Hemos realizado pruebas exhaustivas en estos productos y podemos confirmar que cumplen con todas las normas y regulaciones aplicables de la FSSAI».

Nestlé India ha declarado además que se han iniciado retiradas del mercado como medida de precaución, pero hasta el momento no se han reportado enfermedades.

«En Nestlé IndiaLa seguridad y el bienestar de nuestros consumidores es nuestra máxima prioridad. Todos nuestros productos cumplen plenamente con la FSSAI y las normas y reglamentos aplicables. Tras la detección de un problema de calidad con un ingrediente proporcionado por un proveedor líder, Nestlé ha iniciado una retirada/retirada preventiva en algunos países de ciertos lotes de productos de fórmula infantil producidos en Europa. Hasta el momento no se han confirmado enfermedades relacionadas con los productos involucrados”, aclararon.

Nestlé ha retirado voluntariamente del mercado ciertos productos de fórmula infantil, incluidos SMA, BEBA y NAN, debido a una posible contaminación con cereulida, una toxina producida por la bacteria Bacillus cereus.

Varios países, incluidos el Reino Unido, Irlanda, Alemania, Franciay Suiza, Australia, China continental, Hong Kong, Nueva Zelanda y más han emitido un retiro público del producto.

En una declaración oficial de Nestlé, los síntomas debidos a la cereulida, «una sustancia de origen bacteriano que causa enfermedades transmitidas por los alimentos», podrían incluir vómitos intensos o persistentes, diarrea o letargo inusual. Estos síntomas suelen aparecer entre 30 minutos y 6 horas después de cualquier exposición. Sin embargo, no se ha confirmado ningún caso reportado de dicha enfermedad en ninguno de los países.

Nestlé dijo en el comunicado: «Si no se muestran síntomas, no hay motivo de preocupación por ningún impacto en la salud. Si tiene alguna inquietud sobre la salud o la nutrición de su hijo, le recomendamos que hable con su pediatra o proveedor de atención médica. Independientemente de si hay síntomas presentes, los padres y cuidadores deben suspender el uso del producto de acuerdo con el aviso de retirada del mercado (si corresponde en su mercado)».

