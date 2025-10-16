Nestlé despedirá a 16.000 empleados y al director general: el mundo está cambiando

Jacarta – Estar protegido, compañía La alimentación suiza, propietaria de marcas como el café Nespresso y el agua Perrier, eliminará 16.000 puestos de trabajo en todo el mundo en los próximos dos años. esto fue transmitido Director ejecutivo barunya, Philipp Navratil.

Lea también: 44 de 190 empresas solicitan la reapertura de IUP, Bahlil: 4 están bien



«El mundo está cambiando y Nestlé necesita cambiar más rápido», afirmó Philipp, quien tomó las riendas de la multinacional a principios de septiembre, citado por Francia24Jueves 16 de octubre de 2025.

Esto incluyó tomar la difícil pero necesaria decisión de reducir el número de empleados.

Lea también: PT SLI niega el problema de la contaminación del aire en Balaraja: operaciones según los estándares



Así lo afirmó Navratil cuando la empresa publicó las cifras de ventas de nueve meses que muestran una caída del 1,9 por ciento a 65,9 mil millones de francos suizos o el equivalente a 83 mil millones de dólares.

Despidos Esto incluye 12.000 puestos de trabajo de oficina para ahorrar a la empresa mil millones de francos suizos, el doble del plan anterior, que se sumaba a los 4.000 recortes de empleos que ya estaban en marcha en la producción y la cadena de suministro.

Lea también: Conozca el Microshifting que es una nueva tendencia en el mundo laboral, ¿una señal de que la cultura de 9 a 5 está obsoleta?



Navratil dijo que Nestlé estaba aumentando su objetivo de ahorro a tres mil millones de francos suizos para fines de 2027, frente a un objetivo anterior de 2,5 mil millones.

El gigante alimentario, que posee más de 2.000 marcas, entre ellas el chocolate Kit Kat y la comida para perros Purina, tuvo un septiembre tumultuoso. A partir del despido del anterior director general debido a relaciones en la oficina, seguido de la más rápida dimisión del presidente de la empresa.

Los analistas financieros esperan que Navratil logre devolver la estabilidad al grupo, cuyo crecimiento ha disminuido desde 2022. Nestlé también se ha visto sacudida por un escándalo sobre su agua embotellada que comenzó en Francia en 2024.

Como se sabe, el crecimiento orgánico de las ventas de esta empresa alcanzó el 3,3 por ciento en los primeros nueve meses de 2025, impulsado por un aumento de precios del 2,8 por ciento.