‘Nepobaby’ de Henriette Steenstrup acumula nuevas ventas a CBC, SBS

Noruego showrunner Henriette SteenstrupEl último drama de televisión «Nepobaby», que ganó el mejor de guión y el elenco de Ensemble en las Canneserías de April, ha atraído una nueva ronda de compradores antes del mercado global de contenido de octubre Mipcom en Cannes.

Película nórdica La distribución, a cargo de los derechos nórdicos, ha cerrado con TV2 Dinamarca y SVT Suecia, mientras que el distribuidor global Oble, que maneja el resto del mundo, ha firmado nuevos acuerdos con el emisor público CBC, para CGC GEM, en Canadá y SB financiados por el estado en Australia, un ávido comprador de Top International Fare. Los acuerdos anteriores fueron sellados con BE-TV en Bélgica y Rúv en Islandia. El comisionado principal TV2 Noruega lanzará el programa a nivel nacional en octubre.

Jes Brandhoj, director de adquisiciones de ventas y series en Nordisk Film, dijo que el compromiso temprano de los locutores nórdicos es «un fantástico voto de confianza». «Con su combinación de humor, corazón y drama familiar relatable,» Nepobaby «es exactamente el tipo de cuento de buena sensación que conecta a las personas y no podemos esperar a ver que cobre vida en sus plataformas».

Creado por Henriette Steenstrup con el actor de «Pørni» Vivild Falk Berg en mente, «Nepobaby» fue coescrita por Steenstrup con Siri Seljeseth de «Young & Promying», en colaboración con Tina Rygh. Gunnar Vikene y Hallvar Witzø están codirigiendo.

La primera temporada se centra en Emma, ​​un fisioterapeuta recién graduado que acaba de comprar su primer apartamento con su prometido, Niko (Deniz Kaya de «la peor persona del mundo»). Su mundo se pone patas arriba cuando descubre que es la hija secreta del magnate de envío Ludvig «Doddo» Bullmann y uno de sus herederos.

Sus nuevos hermanos ricos son interpretados por Steenstrup, Nicolai Cleve Broch («The Sandhamn Murders»), Kristin Grue («Power Play») y Helle Ryg Eia («Peak TV»).

«Es ‘Sucession’ se encuentra con ‘Veep’ realizado de una manera divertida», dijo el director artístico de Canneseries, Albin Lewi, en abril pasado cuando el mundo de la serie se estrenó en Cannes. El noruego de seis partes se exhibirá en la sección Panorama del Festival Serielizados de Barcelona en noviembre.

Una segunda temporada está esperando una luz verde. «Nepobaby» fue producido por Ida Handlykken Kvernstrøm y Bård Ljones Fjulsrud para el Eldorado Content Club con sede en Oslo.

En MIPCOM, la cofundadora de OBLE, Katia Sol, continuará negociando los derechos en el programa, junto a otros programas premium que incluyen «Winter Palace», coproducido por Oble y Point Prod para RTS y Netflix, el «Jailbreak» («Zonz») seleccionado por Canneserías) de France y «Noob» de New Zealand.