Nepal Ricuh, el presidente Ram Chandra se retiró

Yakarta, Viva – Presidente Nepal Ram Chandra Paudel declaró renuncia en el medio de la acción disturbios Lo que golpeó al país, según el informe del periódico indio Today el martes.

A través de una carta de solicitud, los alborotadores en Nepal dijeron que el país estaba bajo su liderazgo.

Además, pidieron la formación de «gobiernos civiles dirigidos por alguien que fue aceptado universalmente» y celebrar elecciones inmediatas.

Al menos 1.500 prisioneros escaparon de la prisión de Nakkhu en Lalitpur en medio de disturbios, informó el portal de Khabarhub. Los medios locales también lanzaron el tiroteo en el edificio de la sede de la policía de Nepal.

Las protestas masivas que involucraron principalmente a la generación más joven, apodadas los medios de comunicación como la «Revolución de la Generación Z», comenzaron a tener lugar en la ciudad capital de Nepal el lunes 8 de septiembre y se habían extendido a varias ciudades importantes en todo Nepal.

Protesta que resulta en choque Con la policía, ha matado a 19 manifestantes e hirió a cientos de otras personas.

El 4 de septiembre, la Autoridad de Nepal bloqueó una serie de sitios de redes sociales bien conocidos que no se registraron en el Ministerio de Comunicación y Tecnología de la Información dentro del límite de tiempo especificado.

El bloqueo finalmente fue revocado después de la protesta que comenzó el lunes pasado.

La situación en Nepal se calienta después de que los manifestantes lograron romper el edificio parlamentario, lo que obligó a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a usar cañones de agua, gases lacrimógenos y balas afiladas.

Como resultado, varios manifestantes sufrieron lesiones, según el informe.

Después del choque, las autoridades de Katmandú inmediatamente impusieron el toque de queda en varios distritos de la ciudad. (Hormiga)