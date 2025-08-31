Nepal registra 82 muertes en incidentes relacionados con el monzón







Nepal registró 82 muertes en incidentes relacionados con el monzón Este año, menos de la mitad en comparación con la cifra del año pasado, dijo un informe oficial el domingo.

Según un informe publicado por la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA), 22 personas faltan debido a los desastres relacionados con el monzón, como inundaciones, deslizamientos de tierra, fuertes lluvias, rayos y tormentas de viento.

Sin embargo, el país fue testigo en promedio un 22 por ciento menos lluvia Este año en comparación con el año pasado, agregó el informe.

El informe dijo que 284 personas resultaron heridas en 1.417 incidentes relacionados con el monzón en todo el país.

En total 3.899 familias se vieron afectados en varios incidentes entre mediados de abril (año nuevo nepalés) y en agosto.

Hubo un total de 243 incidentes relacionados con las inundaciones, lo que provocó 27 muertes, 22 personas desaparecidas y 10 lesiones.

Durante el mismo período, ocurrieron 368 deslizamientos de tierra, lo que resultaron en 18 muertes y 28 heridas. El deslizamientos de tierra desplazó 481 familias.

Del mismo modo, se registraron 266 casos de fuertes lluvias, en los que murieron 6 personas, y 12 heridos que afectan a 711 familias.

Hubo 258 incidentes de rayos en todo el condado durante el período de tres meses, lo que provocó 31 muertes y 193 lesiones, con 317 familias afectadas.

A pesar de una gran cantidad de incidentes relacionados con el monzón, este año se registraron un total de 900 mm de lluvia en todo el país. Esto es un 22 por ciento menos que la precipitación promedio del país de 1,156 mm, según NDRRMA.

En 2024, se registraron un total de 1,587 desastres relacionados con el monzón, como inundaciones, deslizamientos de tierra, lluvias pesadas y rayos, que cobraron 227 vidas, dejaron a 47 personas desaparecidas, lesionaron a casi 300 y afectaron a más de 4,500 familias.

