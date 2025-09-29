Nepal PM Sushila Karki dice que el gobierno se comprometió a celebrar elecciones oportunas







Días después de que estallaron protestas violentas en NepalEl país ahora está listo para celebrar las elecciones generales. El recién nombrado primer ministro (PM) de Nepal, Sushila Karki, dijo que su gobierno interino está comprometido a celebrar las elecciones generales en la hora programada el lunes, informó la agencia de noticias PTI.

Karki, de setenta y tres años, que es un ex juez, se convirtió en el primer ministro el 12 de septiembre, terminando los días de incertidumbre política después de la expulsión de su precedente KP Sharma Oli después de violentas protestas de un grupo de la Generación Z dirigido por jóvenes contra su gobierno sobre la corrupción y la prohibición de las redes sociales.

En un mensaje con motivo de Bada Dashain (Vijaya Dashami), uno de los festivales hindúes más celebrados de Nepal, el primer ministro Karki aseguró que las elecciones para la Cámara de Representantes se celebrarán a tiempo, informó PTI, citando fuentes al tanto del desarrollo.

Deseaba la paz, la felicidad y la prosperidad para «todos los hermanos y hermanas nepalíes en el hogar y en el extranjero» en su mensaje.

Presidente de Nepal, Ramchandra Paudel También apeló para celebrar las elecciones en la fecha programada, informó PTI.

Al instar a los ciudadanos a mantener la calma y apoyar la continuidad del gobierno y el parlamento, Paudel dijo: «Que las elecciones programadas se celebren a tiempo, y que todos permanezcan tranquilos y extiendan el apoyo y la cooperación necesarios para garantizar la continuidad de la continuidad de un parlamento y el gobierno elegido por la gente, resuelva todo tipo de problemas que enfrentan la nación, para lograr un aceleración rápida de la situación actual, y para trabajar para el Wellare de la Wellare de la gente de la gente. Durga proporcionar fuerza para esto «.

También deseaba la paz, la estabilidad, el excelente gobierno y la prosperidad para el país. El 23 de septiembre, el primer ministro Karki se reunió con el presidente Paudel para discutir la celebración oportuna de las elecciones generales. Poco después de la reunión, Paudel presentó una ordenanza para cambiar las leyes de registro de votantes, permitiendo que los nombres de los nuevos votantes se registraran antes de las encuestas generales de marzo de 2026.

El presidente Paudel disolvió la Cámara de Representantes en Karki`s Solicite y establezca el 5 de marzo como la fecha de las nuevas elecciones. Actualmente, la Nación Himalaya tiene 1,81,68,000 votantes elegibles para las elecciones parlamentarias de 2018.

