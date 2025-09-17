Nepal observa el Día Nacional de Mourning para las víctimas de las protestas de la Generación Z







Todas las oficinas gubernamentales e instituciones educativas permanecieron cerradas Nepal El miércoles, mientras el país observa el «Día Nacional de Lorador» en honor a los asesinados durante las protestas de la Generación Z.

«En memoria de aquellos que murieron durante las protestas organizadas por la Generación de la Generación Z los 8 y 9 de septiembre, el Gobierno de Nepal ha decidido observar un Día Nacional de Mourning el miércoles 17 de septiembre», dijo un comunicado emitido por el Ministerio del Interior el martes.

Todas las embajadas y misiones nepalíes en el extranjero estaban cerradas, con la bandera nacional volada a media asta.

El domingo, el primer ministro Sushila Karki había anunciado que los asesinados durante el Gen Z Protesta El 8 y 9 de septiembre sería declarado «mártires».

Setenta y dos personas, incluidos 3 policías, estuvieron entre los muertos durante las violentas protestas el 8 y 9 de septiembre que derribaron al gobierno dirigido por el primer ministro KP Sharma Oli.

Casas de líderes políticos, importantes edificios gubernamentales, establecimientos comerciales y complejos comerciales también fueron incendiados durante la agitación.

Oli renunció el 9 de septiembre poco después de que cientos de agitadores ingresaron a su cargo exigiendo su renuncia por la muerte de al menos 19 personas en acciones policiales durante las protestas el 8 de septiembre.

Mientras tanto, la vida ha vuelto a la normalidad en Katmandú con una situación de seguridad mejorada. El movimiento de peatones y vehículos se vio el miércoles en las calles de la capital nacional como de costumbre.

A medida que se acercan los festivales de Vijaya Dashami y Deepawali, la gente está ocupada comprando en el mercado. Las tiendas departamentales, los centros comerciales y los comestibles están llenos de personas que muestran la señal de la llegada del festival.

Para reconstruir y avanzar, varios ministerios en Nepal comenzaron a evaluar el daño causado durante las protestas de la Generación Z.

La policía también ha comenzado a recolectar detalles de los vehículos quemados durante la agitación en Katmandú. Al menos 121 vehículos de cuatro ruedas y 158 vehículos de dos ruedas fueron incendiados durante el protestas violentas el 8 y 9 de septiembre.

