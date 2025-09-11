NEPAL: Los líderes de protesta de la generación Z se encuentran con el presidente Paudel sobre el gobierno interino







Los representantes del grupo `Gen Z` de la protesta, el presidente nepalés Ramchandra Paudel y el jefe del ejército Ashok Raj Sigdel estaban teniendo conversaciones en la sede del ejército en Bhadrakali el jueves para elegir un líder para dirigir un interino gobiernodijeron fuentes.

La ex presidente del Tribunal Supremo Sushila Karki, el alcalde de Katmandú, Balendra Shah, y otros dos estaban entre los que fueron considerados por el grupo de la Generación Z protestante para dirigir el gobierno interino, agregaron.

El líder interino reemplazará al primer ministro KP Sharma Oli, quien renunció el martes después de una violenta agitación dirigida por estudiantes.

Un portavoz del ejército confirmó que las discusiones están en curso con varias partes interesadas. Él, sin embargo, no proporcionó ningún nombre.

«Estamos manteniendo rondas de conversaciones con diferentes partes interesadas. Las conversaciones se centran principalmente en encontrar una salida del estancamiento actual y al mismo tiempo mantener una situación de ley y orden en el país», el «. Ejército dijo el portavoz.

Había docenas de jóvenes esperando ansiosamente fuera de la sede del ejército para escuchar la decisión a medida que avanzaba la reunión.

El miércoles se celebró una reunión similar, pero no arrojó resultados. Según las fuentes, la reunión tiene como objetivo encontrar una salida al estancamiento político actual, incluido nominar a un líder cuidador y dibujar una hoja de ruta por delante.

«El nuevo jefe ejecutivo será el que realizará nuevas elecciones dentro de un marco de tiempo específico», agregaron las fuentes.

Además de Karki y Shah, los otros dos nombres bajo consideración son el ex CEO de Nepal Autoridad de electricidad, Kulman Ghising y el alcalde de Dharan, Harka Sampang.

Aunque las fuentes sugirieron que el alcalde Shah ha expresado su apoyo a Karki, la imagen aún no está clara sobre quién dirigirá el nuevo gabinete. Hay reservas en una sección del grupo Gen Z sobre su nombre.

Nepal se sumergió en una crisis política cuando Oli renunció el martes ante protestas masivas, lo que llevó al ejército de Nepal a hacerse cargo de la situación de la ley y el orden.

Mientras tanto, un pequeño grupo de estudiantes de los principales partidos, que realiza manifestaciones en algunas partes de Katmandú, han advertido que la constitución debe ser preservada y democracia y derechos humanos debe protegerse mientras forma un nuevo gobierno.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente