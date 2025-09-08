Nepal HM renuncia después de la violenta protesta de la generación Z que se cobró 19 vidas







Nepal El ministro del Interior, Ramesh Lekhak, renunció el lunes por la noche del puesto tras la violencia mortal en dos décadas, lo que hasta ahora ha cobrado 19 vidas.

Según las fuentes, Lekhak presentó su renuncia al primer ministro KP Sharma Oli durante la reunión del gabinete de emergencia celebrada en la residencia oficial esta noche.

«El Ministro del Interior había dejado en claro en la reunión del Congreso Nepalí que renunciará al puesto por razones morales. Ofreció su renuncia al Primer Ministro durante la reunión del gabinete esta noche», confirmó una fuente ANI.

La renuncia del ministro del Interior se produce después del día más sangriento en dos décadas, lo que cobró la vida de al menos 19 personas en Nepal en protestas contra la corrupción y la prohibición de las redes sociales.

La protesta a nivel nacional resultó en 17 muertes solo en Katmandú, con dos muertes en la ciudad de Itahari del distrito de Sunsari. El toque de queda se ha impuesto en varios lugares de Katmandú junto con otros distritos donde las protestas eran violentas.

La Oficina de Administración del Distrito de Rupandehi, a unos 270 kilómetros de Katmandúha impuesto el toque de queda en Butwal y Bhairahawa de 4 pm a 10 pm el lunes después de protestas similares en Katmandú.

El director de distrito Tokraj Pandey dijo que el toque de queda se ha aplicado dentro de zonas designadas, prohibiendo cualquier reunión, manifestaciones, protestas, reuniones o sentadas.

En Butwal, el toque de queda cubre el área desde el puente Dhago Karkhana en el este hasta Belbas Chowk en el oeste, desde Chidiyakhola en el norte hasta Mangalpur en el sur.

En Bhairahawa, se extiende desde el puente Rohinikhola en el este hasta el puente Bethari en el oeste, desde Buda Chowk en el norte hasta Meudihawa en el sur.

La administración también anunció la prohibición de cualquier reunión o protesta a menos de 100 metros a ambos lados de la carretera Butwal-Belahiya.

Mientras tanto, se ha impuesto un toque de queda en Itahari del distrito de Sunsari después de protestas se salió de control. El director de distrito Dharmendra Mishra dijo que la Oficina de Administración del Distrito de Sunsari ordenó un toque de queda alrededor de la plaza principal de Itahari a partir de las 3:30 p.m. de hoy hasta nuevo aviso.

