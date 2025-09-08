Nepal Gen Z Protest: ¿Por qué la protesta masiva de la Generación Z estalló en Katmandú?







Protestas masivas dirigidas por los manifestantes de la Generación Z estallaron en Katmandú el lunes contra las acusaciones de corrupción contra el gobierno y la reciente prohibición de varias plataformas importantes de redes sociales.

Los manifestantes de la Generación Z en Katmandú están destrozando la puerta del Parlamento. Para asegurarse de que la situación se mantenga bajo control, la policía de Katmandú ha disparado docenas de rondas. La agencia de noticias ANI también informó que muchas personas han resultado heridas en las protestas y se esperan más víctimas.

Según varios informes de los medios, las protestas rápidamente se volvieron violentas, lo que llevó a las autoridades a extender un toque de queda en partes clave de la capital, según ANI.

¿Cómo se intensificó la protesta?

Lo que comenzó cuando una marcha pacífica se intensificó cuando los manifestantes atravesaron las barricadas y entraron en zonas restringidas cerca Parlamento. En respuesta a la protesta amplificadora de la Generación Z, la policía respondió con cañones de agua, gases lacrimógenos y balas de goma después de que los manifestantes arrojaron ramas de árboles y botellas de agua y gritó lemas antigubernamentales, con algunos manifestantes que lograron ingresar al compuesto del Parlamento, intensificando la situación.

Toque de queda extendido

La agencia de noticias ANI también informó que, en respuesta a los disturbios, la Oficina de Administración del Distrito de Katmandú también extendió el toque de queda a otras partes de Nepal; Anteriormente, el toque de queda solo se impuso en el área de Baneshwar de la capital.

Una de las principales agencias de noticias también ha dicho que el nuevo toque de queda ahora incluye varias zonas de alta seguridad, como la residencia del presidente (shital niwas), la residencia del vicepresidente en Lainchaur, Maharajgunj, todos los lados de Singha Durbar, residencia del primer ministro en Baluwatar y áreas adyacentes, informes Ani.

El público ha sido estrictamente prohibido de los movimientos, reuniones, protestas o actividades de rodeo dentro de estas zonas.

¿Por qué estalló la protesta?

Según los informes de noticias, las protestas de la Generación Z vienen a raíz de la decisión del gobierno de Nepal de prohibir 26 plataformas de redes sociales no registradas, incluidas aplicaciones ampliamente utilizadas como Facebook, Instagram, WhatsappYouTube y Snapchat. Sin embargo, la medida ha provocado indignación pública, especialmente entre los jóvenes, que acusan al gobierno de sofocar la libre expresión mientras no abordan la corrupción profunda.

Mientras que la protesta en Nepal se intensificó enormemente, uno de los periodistas, Shyam Shrestha, fue golpeado por una bala de goma mientras cubría las manifestaciones en Baneshwar. Actualmente está recibiendo tratamiento en el Hospital Civil.

Por otro lado, otra persona resultó herida en Damak, la ciudad natal del primer ministro de Nepal, KP Sharma Oli, después de que las protestas se volvieron violentas.

Según un informe de noticias, citando testigos presenciales, la policía abrió fuego cuando los manifestantes intentaron asaltar la oficina del municipio de Damak.

A medida que las protestas ganaron impulso, los artistas nepalíes, actores y artistas nepalíes expresaron su apoyo, amplificando aún más el movimiento.

En vista de la protesta intensiva, el actor nepalés Hari Bansha Acharya publicó en una plataforma de redes sociales, afirmando: «Los jóvenes de hoy hacen más que solo pensar: preguntas preguntas. ¿Por qué colapsó esta carretera? ¿Quién es responsable?» «Esta no es una voz contra el sistema, sino contra aquellos que lo usan mal», según lo citado por la agencia de noticias. El actor nepalés también ha instado a los líderes políticos a asumir la responsabilidad y preparar la próxima generación para el liderazgo.





Fuente