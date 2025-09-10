Nepal Gen Z Protest: órdenes restrictivas anunciadas en medio de tensiones crecientes







El Ejército de Nepal El miércoles, se impuso órdenes restrictivas a nivel nacional seguidas de un toque de queda para sofocar la posible violencia bajo la apariencia de protesta, un día después de las manifestaciones mortales antigubernamentales obligó a la renuncia del primer ministro KP Sharma Oli, dejando edificios clave en llamas y la nación, informó la agencia de noticias PTI.

La capital de Nepal, Katmandú y otras ciudades importantes llevaban un aspecto desierto mientras las tropas del ejército se desplazaron en todo el país.

Las órdenes restrictivas están vigentes en todo el país desde la mañana hasta las 5 p.m., y luego se establecerá un toque de queda hasta las 6 de la mañana del jueves, dijo el ejército en un comunicado.

Se requirieron las medidas para frenar posibles incidentes de saqueo, incendio provocado y otras actividades destructivas «bajo la apariencia de agitación», dijo, informó PTI.

El ejército, que tomó el control de Operación de seguridad a nivel nacionalS a las 10 pm del martes, advirtió que cualquier forma de manifestaciones, vandalismo, incendio provocado o ataques contra individuos y propiedades durante el período restrictivo sería tratado como actos penales y se trataría en consecuencia.

«También hay posibles amenazas de violación y ataques violentos contra las personas», dijo el comunicado, informó PTI.

«Teniendo en cuenta la situación de seguridad del país, se han aplicado órdenes restrictivas y un toque de queda», dijo, informó PTI.

La declaración aclaró que los vehículos y el personal que participan en servicios esenciales, incluidas ambulancias, camiones de bomberos, trabajadores de salud y fuerzas de seguridad, podrían operar durante las órdenes y el toque de queda restrictivos.

En otra declaración, el ejército expresó su preocupación por las acciones de ciertos grupos, que «están aprovechando la situación difícil de la situación difícil» y causando «daños graves a los ciudadanos comunes y propiedad pública«informó PTI.

«Hemos desplegado nuestras tropas para evitar incidentes adversos, incluido el saqueo y el vandalismo, dijo un oficial de la sede del ejército de Nepal.

Las autoridades también han emitido órdenes para que los residentes permanezcan en el interior a menos que «absolutamente necesario», en un intento por evitar más disturbios, dijo.

Desde la madrugada, las calles normalmente bulliciosas de Katmandú llevaban un aspecto desierto. Solo unos pocos residentes se aventuraron, principalmente para abastecerse de esenciales diarios.

Las carreteras fueron muy patrullas por el personal de seguridad, y los camiones de bomberos se desplegaron en incendios en los edificios gubernamentales y privados incendiados por agitadores el martes.

El ejército también instó a las personas a devolver armas, armas y balas saqueadas o encontradas durante la agitación dirigida por los estudiantes al puesto policial o personal de seguridad más cercano.

«Como hay posibilidades de que tales armas sean mal utilizadas, informe a las autoridades y devuélvalas a las agencias de seguridad lo antes posible», el militar Dicho en otra declaración, informó PTI.

Advirtió que se tomarían medidas legales contra cualquiera que se encuentre que posee tales armas o municiones sin devolverlas.

El ejército también apeló a los ciudadanos «no usar uniformes del ejército en este período sensible, ya que es ilegal hacerlo», informó PTI.

Mientras tanto, el personal de seguridad arrestó a 27 personas involucradas en el saqueo, el incendio provocado y el vandalismo de diferentes partes de KatmandúDijeron las autoridades, informaron PTI.

Durante las operaciones, Rs 3.37 lakh en efectivo, junto con 31 armas, revistas y balas, fueron recuperadas de individuos en las áreas de Chabahil, Bauddha y Gaushala de Katmandú.

El ejército hizo un llamamiento al público para que coopere con las agencias de seguridad para restaurar la paz y mantener la ley y el orden.

El primer ministro Oli renunció el martes poco después de que cientos de agitadores ingresaron a su cargo exigiendo su renuncia por la muerte de al menos 19 personas en acciones policiales durante las protestas del lunes sobre la corrupción y un Prohibición de las redes sociales. La prohibición de las redes sociales se levantó el lunes por la noche.

Sin embargo, las manifestaciones continuaron incluso después de su renuncia.

Los manifestantes incendiaron el Parlamento, la oficina del Presidente, la residencia del primer ministro, los edificios gubernamentales, las oficinas de los partidos políticos y los hogares de los líderes de alto nivel.

(Con entradas de PTI)





Fuente