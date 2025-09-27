Nepal Filmmakers Challenge Oscar Pick, Director Afirma Bribe Oferta

Un grupo de destacados cineastas nepalíes ha presentado una queja formal ante la Academia de Artes y Ciencias de Cine Motion desafiando la selección de «Por favor» como NepalLa presentación del Oscar, alegando violaciones procesales y conflictos de intereses en el proceso de selección. Pero el director de la película está retrocediendo, alegando que los rivales ofrecieron hasta $ 100,000 para destituir a su película.

La controversia se centra en «Anjila», un drama biográfico sobre Anjila Tumbapo Subba, capitán y portero del equipo nacional de fútbol femenino de Nepal, con Subba jugando en el papel principal. La película sigue su viaje de ser confinado dentro de su casa hasta convertirse en capitán del equipo, mostrando sus luchas contra las expectativas sociales y la determinación de sobresalir en los deportes.

En una declaración escrita proporcionada a VariedadEl director de «Anjila», Milan Chams, descarta la protesta como «decepción personal» y afirma que Samundra Bhatta, director de la película competitiva «Gunyo Cholo», ofreció hasta $ 100,000 para obtener «Anjila» de consideración mientras se jactaba sobre las conexiones de la academia a través de su productor ejecutivo.

«Expresó total confianza de que su película sería seleccionada, citando relaciones personales con los miembros del comité», dijo Chams. «La decisión final fue una sorpresa para ella».

La academia declinó hacer comentarios.

La controversia estalló cuando el Comité de Selección de Oscar de Nepal anunció «Anjila» como la presentación de características internacionales del país el 5 de septiembre, siguiendo lo que los críticos dicen que era una ventana de solicitud de nueve días manipulada Durante una crisis nacional Eso incluyó los toques de queda y la renuncia del primer ministro.

Según la queja, Jeevan Kumar Parajuli se desempeñó como miembro del comité de votación y coordinador de medios para «Anjila», creando lo que los demandantes describen como un obvio conflicto de intereses.

Los comités de selección de todos los países deben adherirse a las reglas y regulaciones del premio de características internacionales para ser elegibles para las presentaciones. Sin embargo, los comités de selección pueden crear su propio proceso para determinar su selección siempre que cumpla con los requisitos de la categoría. Se requiere que los comités publiquen su proceso de selección de películas. Ese proceso se puede publicar en las redes sociales, un sitio web o un anuncio realizado a través de los medios de comunicación.

«Esto es tan injusto para los cineastas nepalíes», escribió Ram Krishna Pokharel en las redes sociales. «No anunciar la llamada de entradas públicamente, pero en secreto, no es aceptable seleccionar una película».

Los rebeldes, dirigidos por Deepak Rauniyar y Binod Paudel, despidió una carta mordaz a la academia que exigía una investigación completa y amenazaba con volar los sueños de Oscar de Nepal por completo.

De acuerdo con las reglas y regulaciones para los 98 Oscar, todas las presentaciones, solicitudes y materiales para características internacionales deben presentarse a la Academia antes del 1 de octubre a las 5 pm Pt. Después de la fecha límite de presentación, todas las entradas se examinan para garantizar que cumplan con los requisitos de elegibilidad. El Comité Ejecutivo Internacional del Cine abordará cualquier problema y pregunta sobre la elegibilidad de acuerdo con las Reglas de adjudicación y las Directrices del Comité de Selección.

Decidoso, la academia no interviene ni dicta los procesos y procedimientos del comité de selección de cada país. Cuando un comité de selección establecido y aprobado cumple con los requisitos de la categoría, se considera que la selección está en buena posición.

La «pooja, señor» de Rauniyar se estrenó en Venecia y ha estado recolectando premios en todo el circuito del festival. El «Gunyo Cholo» de Bhatta, producido por Rithy Panh, aborda la identidad transgénero en Nepal. El «Bután de Paudel, el hombre más feliz» está protagonizada por actores nepalíes nepalíes junto al veterano de Hollywood Bruce Dern.

La queja alega que el comité de selección operaba en secreto casi total, y los miembros internacionales supuestamente ni siquiera vieron todas las películas presentadas. La ventana de la aplicación fue cortada desde el período habitual de un mes hasta solo nueve días, enterrada durante una crisis nacional cuando muchos cineastas no pudieron acceder a las oficinas gubernamentales debido a los disturbios civiles.

«Muchos equipos aprendieron de la llamada solo después del cierre», escribieron los cineastas en su queja de la academia, visto por Variedad.

Pero Chams no está retrocediendo, afirmando que la historia real es una uva agria de los competidores que pensaron que tenían la solución. «Soy consciente de que hubo insatisfacción entre algunos cineastas y sus círculos cercanos. Sin embargo, esto parece estar más impulsado por un interés personal que por la crítica objetiva», dijo en su declaración.

“Ella me informó que ella y su productora ejecutiva estaban dispuestas a pagar hasta $ 100,000 USD si es necesario, y declaró públicamente tanto en su propio muro de Facebook como en un comentario sobre mi publicación, que estaba lista para contribuir con NPR1,000,000 [$7,040] Para asegurar la nominación ”, dijo Chams.

Los cineastas exigen que Nepal reinicie todo el proceso con una ventana de aplicación transparente de 30 días y una supervisión independiente, esencialmente pidiendo a la academia que declare la selección actual inválida.

«Esta solicitud se refiere al proceso, no los méritos artísticos de una sola película», dice la queja.

Los Oscar anunciarán las presentaciones elegibles oficiales antes del inicio de la votación preliminar.