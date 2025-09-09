Nepal eleva la prohibición de las redes sociales después de 19 manifestantes asesinados en un solo día







El Gobierno de Nepal ha levantado la prohibición de las redes sociales después de que 19 manifestantes fueron asesinados el lunes, que estaban en las calles exigiendo medidas para frenar la corrupción y poner fin a la prohibición. Una reunión del gabinete de emergencia celebrada el lunes por la noche decidió finalizar la prohibición, que comenzó a partir del 4 de septiembre, y el gobierno alegó que las compañías de redes sociales no cumplían con los requisitos de registro en Nepal.

El primer ministro KP Sharma Oli emitió una declaración el lunes por la noche después de la juerga de asesinatos, anunciando que la prohibición de las redes sociales se ha levantado. En la declaración, Oli culpó a los grupos «infiltrados» detrás de la violencia del lunes en lugar de asumir la responsabilidad del incidente. «El Primer Ministro no renunciará ahora», confirmó el portavoz de Prithivi Subba Gurung, el Ministro de Comunicación, Información y Tecnología, quien también es el portavoz del gobierno.

Después de la decisión del gobierno, los sitios de redes sociales incluyen FacebookYouTube y X han sido accesibles después de la medianoche del martes. El gobierno liderado por KP Sharma Oli defendió la prohibición como un medio para frenar la difusión de noticias falsas. Sin embargo, la medida fue criticada por grupos de derechos que dijeron que era una herramienta para la censura.

Los manifestantes, especialmente los estudiantes universitarios y en la escuela, habían señalado una frustración más amplia por las oportunidades económicas reducidas y la corrupción persistente. Al menos 17 personas murieron en la ciudad capital de Katmandú, mientras que otras dos murieron en la ciudad oriental de Itahari. La protesta bajo la bandera de Gen-Z Nepal vio a una ola de disparos por las fuerzas de seguridad mientras intentaban entrar en el Parlamento. La policía había disparado indiscriminadamente a los manifestantes con rondas vivas, seguido de gases lacrimógenos.

Después del incidente, las embajadas de AustraliaFinlandia, Francia, Japón, la República de Corea, el Reino Unido y los Estados Unidos en Nepal han emitido una declaración conjunta que expresa una profunda tristeza sobre la violencia que estalló durante las protestas lideradas por Gen-Z del lunes en Katmandú y otras partes del país. En la declaración, las siete misiones diplomáticas extendieron sus condolencias a las familias de quienes perdieron la vida y a todos los afectados por los disturbios. También deseaban una recuperación rápida y completa a los heridos.

«Estamos profundamente tristes por la violencia vista en Katmandú y en otras partes de Nepal el lunes, incluida la trágica pérdida de vidas y lesiones durante las manifestaciones», se lee en el comunicado. Las embajadas reafirmaron conjuntamente el fuerte apoyo de sus gobiernos a los derechos humanos universales, particularmente los derechos de la asamblea pacífica y la libertad de expresión.

«Instamos a todas las partes a ejercer la máxima restricción, evitar una mayor escalada y asegurar que estos derechos fundamentales estén protegidos», concluyó el comunicado. El Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Unso) también ha pedido una investigación rápida y transparente sobre el asesinato y lesiones de los manifestantes durante las manifestaciones en Nepal el lunes.

Las protestas, organizadas por grupos juveniles contra la corrupción y la reciente prohibición del gobierno en las plataformas de redes sociales, se volvieron violentas después de las acusaciones de uso excesivo de la fuerza por parte del personal de seguridad. «Estamos sorprendidos por los asesinatos y lesiones de los manifestantes en Nepal hoy e insta a una investigación rápida y transparente», dijo la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, en un comunicado.

El cuerpo de la ONU expresó su preocupación por lo que describió como «acusaciones profundamente preocupantes de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza» por parte de las fuerzas de seguridad. Instó a las autoridades a respetar y garantizar los derechos de la asamblea pacífica y la libertad de expresión.

Al menos 19 personas fueron asesinadas y puntajes de otras heridas, ya que la policía usó una fuerza excesiva contra la protesta encabezada por Gen Z contra la corrupción desenfrenada e intentos de frenar la libertad de expresión el lunes. «Todas las fuerzas de seguridad deben cumplir con los principios básicos sobre el uso de la fuerza y ​​las armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley», enfatizó Shamdasani.

La declaración también destacó la vibrante tradición democrática de Nepal y el espacio cívico activo, alentando el diálogo como la mejor manera de abordar las quejas de los jóvenes. «Instamos a la reconsideración de las medidas a regular las redes sociales para garantizar que cumplan con las obligaciones de derechos humanos de Nepal», agregó el portavoz.

La llamada de la ONU Viene en medio del creciente descontento público, particularmente entre los jóvenes del país, que han acusado al gobierno de silenciar la disidencia a través de restricciones en plataformas digitales.

