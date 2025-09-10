Nepal Disturbios: Air India anuncia vuelos especiales para pasajeros varados







Air India anunció el miércoles que está operando vuelos especiales entre Delhi y Katmandú los días 10 y 11 de septiembre para ayudar a los pasajeros varados en medio de Protesta de Nepal Gen Z.

Después de los disturbios en Nepal, el Aeropuerto Internacional de Tribhuvan en Katmandú estaba cerrado. Debido al cierre del aeropuerto en Nepal, muchos pasajeros en casa no pudieron regresar de Katmandú. Sin embargo, el aeropuerto internacional del país en Katmandú reanudó las operaciones el miércoles.

Nepal ha enfrentado protestas masivas que han causado daños generalizados a los edificios gubernamentales y derribaron al gobierno en el país.

Air India anunció que sus vuelos regulares programados hacia y desde Katmandú Se reanudará del jueves.

Actualización importante: Air India está operando vuelos especiales hoy y mañana desde Delhi hasta Katmandú y regresa para ayudar a los pasajeros que han sido varados debido a los recientes desarrollos en Nepal. Nuestras operaciones programadas también se reanudarán a partir de mañana. Agradecemos al gobierno y … – Indian Air (@airindia) 10 de septiembre de 2025

En un anuncio oficial, Air India dijo: «Air India está operando vuelos especiales hoy y mañana desde Delhi a Katmandú y de regreso para ayudar a los pasajeros que han sido varados debido a los recientes desarrollos en Nepal. Nuestros operaciones programadas también se reanudarán a partir de mañana. Agradecemos al gobierno y otras agencias por la coordinación rápida para facilitar esto en el interés de nuestros pasajeros. Los passengers se solicitan a los valores de los tiempos de los tiempos de los tiempos de los tiempos de los tiempos de los tiempos. https://airindia.com/in/en/manage/flight-status.html antes de proceder al aeropuerto. Para obtener más ayuda, comuníquese con nuestro centro de llamadas 24 × 7 al 011-69329333 / 011-69329999 «.

Mientras tanto, el Ministro de Aviación Civil, K. Rammohan Naidu, anunció el miércoles que Air India e Indigo operarán vuelos adicionales desde Katmandú para ayudar a traer de vuelta a los pasajeros que estaban varados en la capital nepalesa.

El ministro dijo que este paso fue dado después de la reapertura del aeropuerto de Katmandú, que había sido cerrado antes, evitando que muchas personas regresen a casa.

Debido al cierre del aeropuerto en Nepal, muchos pasajeros en casa no pudieron regresar de Katmandú. Con la apertura de la operación del aeropuerto en Katmandú, @Moca_goiEn coordinación con Air India e Indigo, ha organizado vuelos adicionales esta noche y en los próximos días … – Ram Mohan Naidu Kinjarapu (@rammnk) 10 de septiembre de 2025

«Con el aeropuerto en Katmandú ahora operativo nuevamente, el Ministerio de Aviación Civil (MOCA), en coordinación con Air India y Índigoha organizado vuelos adicionales a partir de esta noche y continuando en los próximos días, junto con vuelos regulares que se reanudan mañana «, publicó Naidu en X.

También mencionó que se ha aconsejado a las aerolíneas que mantengan los precios de las entradas razonables para evitar cargar a los pasajeros.









Fuente