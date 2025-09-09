Nepal calienta las masas de ingresar a la residencia del presidente, el primer ministro Sharma Oli renunció

Yakarta, Viva – Los alborotadores en Nepal han entrado en la residencia Presidente Nepal, Ram Chandra Paudel, Portal Khabarhub informó el martes.

Anteriormente el mismo día, el periódico indio hoy informó que Primer ministro Nepal, Sharma Oli, renunció en medio de una ola de protestas masivas que estalló después de que el gobierno en el país impuso una prohibición de varias redes sociales.

Luego, Reuters informó que el presidente Nepal, Ram Chandra Paudel, había recibido la renuncia del primer ministro y había comenzado el proceso de elegir un nuevo reemplazo para el puesto.

Autoridad de Nepal, lunes 8 de septiembre, desplegó personal militar después de un choque sangriento entre Los manifestantes y la policía en la anticorrupción y el bloqueo de la protesta de las redes sociales, lo que resulta en la caída de 19 muertes.

El Himalaya Times Daily informó que la decisión se firmó «después de que los manifestantes atravesaron el área prohibida y empujaron al complejo del Parlamento Federal», para que desencadenara la aplicación de toque de queda.

Al menos 347 personas resultaron heridas, docenas de ellas estaban en estado crítico, mientras que varios hospitales estaban llenos, según el Katmandú Post.

Las autoridades locales no han emitido ninguna declaración relacionada con muertes que caigan en la manifestación. (Hormiga)