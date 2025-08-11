Nepal abre casi 100 picos para escalar libre

Nepal Según los funcionarios, han abierto casi 100 picos en su remota región occidental para aumentar el turismo de montaña.
En un intento por atraer a los escaladores a áreas menos visitadas, Nepal ha renunciado a la regalía por 97 picos en las provincias de Karnali y Sudurpashchim durante dos años.
Se espera que estas montañas, que van desde 5870 metros a 7132 metros de altitud, dibujen turistas a áreas con actividad económica limitada.
Nepal también ha propuesto hacerlo obligatorio para los escaladores que intentan el Monte Everest a primera escala al menos un pico de 7000 metros. La propuesta es parte de una enmienda a la Ley de Turismo.
