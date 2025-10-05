Nepal: 52 muertos en desastres inducidos por el clima







Al menos 52 personas han perdido la vida en calamidades naturales en los últimos tres días en NepalComo el país ha estado experimentando lluvia incesante desde el viernes en la mayoría de los partes, dijo un funcionario de la Fuerza de Policía Armada (APF).

El director del portavoz del APF, el inspector general, Kalidas Dhaubaji, dijo el domingo por la noche que 52 personas murieron, siete desaparecieron y 27 han resultado heridos debido a desastres inducidos por monzón en diferentes partes del país.

«Hasta 38 personas murieron solo en el distrito oriental de Ilam debido a deslizamientos de tierra», dijo.

Además de las víctimas humanas, Nepal también ha sufrido daños por infraestructura debido a deslizamientos de tierra e inundaciones en todo el país.

Según la Asociación de Productores de Power Independent, Nepal (IPPAN), un organismo representativo de desarrolladores de energía del sector privado, las inundaciones y los deslizamientos de tierra afectaron 18 proyectos hidroeléctricos: 13 proyectos operativos y cinco proyectos en construcción que afectan la generación de energía.

La generación de energía en 13 proyectos con una capacidad total de 105.4 MW se ha detenido debido al daño a varias infraestructura vinculada a estos proyectos, dijo el IPPAN.

El país, que es rico en potencial hidroeléctrico, también enfrenta riesgos para esta infraestructura vital debido a los desastres relacionados con el cambio climático en los últimos años.

Según el Ministerio de Energía, Recursos Hídricos y Riego, la erosión de la orilla del río, las inundaciones y la inundación ocurrieron en varias áreas debido a la reciente incesante lluviaresultando en la erosión de casi 1,500 metros de terraplenes a lo largo de las orillas del río y causando una pérdida preliminar estimada de alrededor de Rs 100 millones.

Algunos proyectos de riego también fueron inundados debido a las inundaciones, según el ministerio.

Mientras tanto, el Departamento de Hidrología y Meteorología dijo que los niveles de agua de varios ríos, incluidos Bagmati, Trishuli, Eastern Rapti, Lalbakaiya y Kamala, habían cruzado el nivel de alerta debido a la lluvia prolongada, pero ahora están retrocediendo gradualmente.

Del mismo modo, el nivel del agua en el río Saptakoshi cruzó el nivel de peligro hasta el domingo por la tarde, y sus afluentes, principalmente los ríos Tamor, Sunkoshi y Arun, también superaron el nivel de peligro, pero ahora están en una tendencia decreciente.

El río Koshi, a menudo denominado «tristeza de Bihar», sigue siendo una preocupación importante para la India debido a las inundaciones e inundación que causa en Bihar durante el monzón.

Mientras tanto, el Monsoon Response Command Post, un organismo bajo el Ministerio del Interior, decidió el domingo hacer arreglos para proporcionar un alivio inmediato a las familias de los fallecidos, continuar con los esfuerzos de rescate, alivio y rehabilitación para las personas afectadas y desplazadas por los desastres inducidos por el monzón, y solicitan a las agencias interesadas que recopilen los datos iniciales sobre los impactos iniciales y las pérdidas.

Del mismo modo, el organismo gubernamental también decidió solicitar local gobierno y las agencias relevantes para completar la distribución de alivio, la reubicación y la rehabilitación de las familias afectadas, instruyen a la agencia en cuestión a reparar y reabrir carreteras obstruidas y tomar acciones inmediatas necesarias para restaurar servicios esenciales como el suministro de agua, la electricidad y la comunicación.

