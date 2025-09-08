Nepal: 5 muertos como los manifestantes de la generación Z chocan con policías a través de la prohibición de las redes sociales







Cinco personas fueron asesinadas y otras 42 heridas el lunes como manifestaciones violentas dirigidas por jóvenes contra una prohibición del gobierno de Nepal en los sitios de redes sociales intensificadas en Katmandú, lo que lleva a las autoridades a desplegar el ejército para controlar la situación, policía Dijeron las autoridades, informaron el PTI,

Miles de jóvenes, incluidos los estudiantes escolares, bajo la bandera de la Generación Z, se enfrentaron con la policía antidisturbios frente al edificio del Parlamento en Katmandú.

La protesta llevó a las autoridades a imponer un toque de queda de un día en partes de la ciudad capital, dijo la policía.

Las protestas masivas dirigidas por los manifestantes de la Generación Z estallaron en Katmandú el lunes contra las acusaciones de corrupción contra el gobierno y la reciente prohibición de varias plataformas importantes de redes sociales, informó el Katmandú Post.

Según un informe, las protestas rápidamente se volvieron violentas, lo que llevó a las autoridades a extender un toque de queda en partes clave de la capital. Lo que comenzó como una marcha pacífica se intensificó cuando los manifestantes atravesaron barricadas y entraron en zonas restringidas cerca del Parlamento.

Miles de jóvenes, incluidos los estudiantes de la escuela, marcharon por las áreas de Maitighar y Baneshwor desde la madrugada, acusando al gobierno de la corrupción desenfrenada y suprimiendo la libertad de expresión al prohibir 26 plataformas de redes socialesincluyendo Facebook, WhatsApp y X, según el PTI.

La policía respondió con cañones de agua, gases lacrimógenos y balas de goma después de que los manifestantes arrojaron ramas de árboles y botellas de agua y gritaron consignas antigubernamentales, y algunos manifestantes lograron ingresar al complejo del Parlamento, intensificando la situación.

Los medios locales informaron que una persona murió en la violencia; Sin embargo, no hubo confirmación oficial.

Las protestas se volvieron violentas cuando los agitadores atravesaron las barricadas policiales cerca del edificio del Parlamento. El personal de seguridad recurrió a cargos de batón, conchas de gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar a la multitud, dijo testigos presenciales.

La Administración del Distrito de Katmandú emitió una orden prohibitiva de 12:30 p.m. a 10:00 p.m. en áreas que rodean el edificio del Parlamento para frenar los disturbios.

«No hay movimiento de personas, manifestación, reuniónLa reunión o la sentada se permitirá en la zona restringida «, dijo el director de distrito Chhabi Lal Rijal en un aviso.

Según los informes, actualmente, plataformas como Viber, Tiktok, Wetalk y Nimbuzz se registran en Nepal, mientras que Telegram y Global Diary están en el proceso. Las plataformas ampliamente utilizadas como Facebook, Instagram y WhatsApp aún no han iniciado el registro.

Los usuarios de las redes sociales que se llaman a sí mismos «Gen-Z» pidieron la protesta nacional hoy contra la prohibición impuesta por el gobierno en las redes sociales.

(con entradas PTI y ANI)





Fuente