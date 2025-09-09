Nepal: 19 muertos, más de 200 heridos durante las protestas







Al menos 19 personas fueron asesinadas y docenas heridas el lunes cuando las protestas violentas por los jóvenes sacudieron el Capital nepalés y ciertas otras áreas sobre la decisión del gobierno de prohibir los sitios de redes sociales, lo que lleva a las autoridades a desplegar el ejército en Katmandú para controlar la situación.

Miles de jóvenes, incluidos los estudiantes escolares, bajo el estandarte de ‘Gen Z’, convergieron frente al Parlamento en el corazón de Katmandú y gritaron lemas antigubernamentales que exigían una revocación inmediata de la prohibición. Los medios de comunicación nepaleses pusieron el número de muertos en 19. Sin embargo, todavía no hay una palabra oficial sobre el número de víctimas. La manifestación se volvió violenta cuando algunos manifestantes entraron en el Complejo del parlamentoLo que lleva a la policía a recurrir a cargos de batón, conchas de gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a la multitud, dijo testigos presenciales.

Mientras tanto, un portavoz de la policía de Nepal dijo que varias personas, incluido el personal de seguridad, resultaron heridos y actualmente se sometieron a tratamiento, mientras que el periódico del Himalaya Times dijo que se estima que el número de lesiones en más de 200 debido al gran volumen de casos. Agregó que los hospitales están luchando por acomodar a los pacientes y han comenzado a referirlos a otras instalaciones. Después de la violencia, la administración local impuso un toque de queda en varias partes de la capital. El ejército ha sido desplegado para controlar la situación, dijeron funcionarios militares.

El gobierno el 4 de septiembre prohibió 26 sitios de redes sociales, incluidos FacebookWhatsApp, X, Instagram y YouTube, para no registrarse en el Ministerio de Comunicación y Tecnología de la Información. El gobierno dijo que la prohibición era llevar a los sitios bajo regulación, pero las masas creen que frenará la libertad de expresión y puede conducir a la censura.

