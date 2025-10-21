Neón, señal de Waypoint anuncian acuerdo de financiación por valor sentimental y más

Neónel estudio detrás de “Anora” y “Parasite”, y Entretenimiento de punto de referenciaLa compañía de producción y financiación detrás de “The Favourite” y “Hostiles” ha ampliado su asociación con un acuerdo de financiación de varias películas. Además de «Splitsville», una comedia romántica que se estrenó el 5 de septiembre, las películas incluyen «Arco», «No Other Choice», «Sentimental Value», «Sirât» y «The Secret Agent», con el sello de género de Waypoint Entertainment, Cweature Features, que se unirá a «Keeper» y «Shelby Oaks».

La asociación de cofinanciamiento existente entre Neon y Waypoint surgió después de una exitosa colaboración en “Cuckoo” de Tilman Singer, protagonizada por Hunter Schafer y Dan Stevens. Las dos compañías colaboraron en varias películas, entre ellas “Longlegs” de Osgood Perkins; la próxima película de Boots Riley, “I Love Boosters”, protagonizada por Keke Palmer, Naomi Ackie, LaKeith Stanfield, Demi Moore y Eiza González; y “Hokum” de Damian McCarthy, protagonizada por Andrew Scott, que Cweature Features se unió recientemente para coproducir.

El acuerdo fue negociado por el fundador de Neon, Tom Quinn, y el director financiero, Ryan Friscia, así como por el cofundador de Waypoint, Ken Kao, y el socio Josh Rosenbaum.

Esta temporada de premios, cinco películas de Neon han sido presentadas por países como selecciones oficiales para la categoría de mejor largometraje internacional de los Premios de la Academia. Cuatro de estos títulos: “El agente secreto” para Brasil, que se estrenará el 26 de noviembre; “Sirât” para España; “Sentimental Value” para Noruega, que se estrenará el 7 de noviembre; y “No Other Choice” para Corea del Sur, que se lanzará el 25 de diciembre, son parte de la asociación Waypoint recientemente ampliada. Se unen a “It Was Just An Accident” (Francia), que se estrenó el 15 de octubre y también obtuvo la Palma de Oro en Cannes este año. Los lanzamientos recientes de Neon incluyen “Together”, protagonizada por Alison Brie y Dave Franco, y “Orwell: 2+2=5” de Raoul Peck.

Durante más de una década, Waypoint ha trabajado con autores destacados como Yorgos Lanthimos, Scott Cooper, Terrence Malick y Martin Scorsese. El año pasado, la empresa lanzó Cweature Features. Waypoint respaldó recientemente “She Rides Shotgun” y está trabajando en “Project Hail Mary”, una película de aventuras de Phil Lord y Chris Miller protagonizada por Ryan Gosling.

(En la foto: Ryan Friscia, Tom Quinn, Ken Kao y Josh Rosenbaum en el estreno de “Cuckoo” como parte de SXSW 2024.)