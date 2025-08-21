Neon revela el trailer, la fecha de lanzamiento y el elenco de doblaje en inglés para ‘Arco’

Neón ha lanzado el primer avance teaser para su galardonada película animada francesa, «»Arco. » Además del trailer, el estudio ha revelado el elenco de voz para el Dub en inglés de la película, que llegará a los cines en los Estados Unidos el 14 de noviembre.

La versión de la película en inglés, contará con un elenco repleto de estrellas que incluye Natalie Portman, Will FerrellAmérica Ferrera, Flea, Mark Ruffalo y Andy Samberg. El Dub hará su estreno mundial en la sección de la pieza central del Festival Internacional de Cine de Toronto el 7 de septiembre antes del lanzamiento teatral.

«Arco» es una película animada de aventura de fantasía dirigida por el ilustrador francés Ugo Bienvenu en su debut. Usando la animación 2D, la historia sigue a un niño de 10 años que viaja en el tiempo desde un futuro idílico hasta un pasado más peligroso, donde se une con una niña y un robot para regresar a casa y salvar el mundo.

La película hizo su estreno mundial como una proyección especial en el Festival de Cine de Cannes en mayo. Poco después, Neon adquirió sus derechos de distribución de América del Norte. Luego ganó el Premio Cristal al Mejor Fileno y el Premio Soundtrack en el Annecy International Animation Film Festival en junio. Bienvenu produjo la película junto a Felix de Givry de Remembers, y Portman y Sophie Mas de Mountaine.

«Arco» es la segunda función animada de Neon después de «Robot Dreams» del verano pasado, que adquirió en Cannes en 2023. Marca el 14º lanzamiento del estudio este año, siguiendo películas como «Together», «Life of Chuck», «Hell of a Summer» y «The Monkey».

Mira el trailer de «Arco» aquí: