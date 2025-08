Neon adquiere los derechos de América del Norte a ‘Salir 8’

Neón ha adquirido los derechos norteamericanos al thriller japonés «Salir 8. «

La película se proyectó como parte de la sección de medianoche en el Festival de Cine de Cannes de este año y tendrá su debut en América del Norte en el Festival Internacional de Cine de Toronto en la sección de la pieza central.

Neon está planeando un lanzamiento teatral para la película a principios de 2026.

La película se basa en un videojuego y está dirigida y escrita por Genki Kawamura. Kawamura escribió la película con Kentaro Hirase, adaptada del juego por Kotake Create. «Exit 8» está protagonizada por Kazunari Ninomiya, Yamato Kochi, Naru Asanuma, Kotone Hanase y Nana Komatsu.

La historia sigue a un hombre atrapado en un pasillo de metro interminable y estéril, que se propone encontrar la salida 8. Las reglas de su búsqueda son simples: no pase por alto nada fuera de lo común. Si descubre una anomalía, vuelva de inmediato. Si no lo hace, continúe. Luego salga de la salida 8. Pero incluso una sola supervisión lo enviará de regreso al principio. ¿Alguna vez alcanzará su objetivo y escapará de este infinito corredor?

Sarah Colvin, vicepresidenta de adquisiciones en Neon, negoció el acuerdo con CAA Media Finance, Goodfellas, Toho y Story, que representaban a los cineastas.

Neon también tiene el «valor sentimental» de Joachim Trier. También estrenó «Alpha» en competencia de Julia Ducournau, «Orwell: 2+2 = 5» de Raoul Peck y «Splitsville» de Michael Angelo Covino, protagonizada por Dakota Johnson y Adria Arjona, que también produjo. El estudio obtuvo su sexta Palma d’Or consecutiva con «It Base A Accident» de Jafar Panahi y también adquirió los derechos de América del Norte para el ganador del Premio del Jurado «Sirât» de Oliver Laxe; «The Secret Agent» del mejor director ganador Kleber Mendonça Filho y protagonizada por el ganador del Mejor Actor Wagner Moura; y la aventura animada de Ugo Bienvenu «Arco» producida por Natalie Portman y ganadora del Premio Cristal en Annecy.

En dirección a Venecia, Park Chan-Wook’s No otra opción, que Neon abordó a principios de este año, hará que su estreno mundial en Venecia. Más adelante este año, en TIFF, Neon proyectará «el agente secreto», «fue solo un accidente», «Sirât», «Sentimental Value» y «Nirvanna the Band The Show The Movie».