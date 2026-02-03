Nelson Peltz acusa a Bob Iger de respaldar a Josh D’Amaro para conservar el poder

Nelson Peltz acusa a Bob Iger de manipular el Walt disney El plan de sucesión del director ejecutivo de la empresa (presionar para que Josh D’Amaro lo suceda) para conservar el poder después de que deje el puesto principal.

Peltz, el multimillonario cofundador y director ejecutivo de Trian Fund Management, sugirió al Diario de Wall Street que Iger peleó por D’Amaro, el jefe de parques y cruceros, por el copresidente de entretenimiento Dana Walden para tener una razón para quedarse en Magic Kingdom después de su retiro. Walden, uno de los favoritos para el puesto de director ejecutivo y que tiene profundos vínculos con Hollywood, fue elevado al puesto recién creado de presidente y director creativo.

«Iger necesita una razón para quedarse», dijo Peltz. «Y si pusiera a la persona a cargo del entretenimiento como director ejecutivo, no tendría excusa para quedarse».

Peltz se refiere al plan de sucesión anterior de Disney, que se desmoronó después de que Iger entregara el bastón de director ejecutivo al exjefe de parques Bob Chapek a principios de 2020. Semanas después, la pandemia sumió a Disney, y a gran parte del mundo, en una crisis. Iger y Chapek pelearon internamente por la transición antes de que la junta directiva de Disney destituyera a Chapek a finales de 2022 e Iger regresara como director ejecutivo.

Durante el breve mandato de Chapek, chocó con talentos de Hollywood, incluida Scarlett Johansson. sobre su día de pago vinculado al lanzamiento de la era COVID de «Viuda Negra».

Peltz predice que Iger eventualmente intentará socavar a D’Amaro y determinará que «Josh no sabe nada sobre el negocio del cine… Por lo tanto, me quedaré y los guiaré».

El nombramiento de D’Amaro será efectivo el 18 de marzo. Iger seguirá siendo asesor principal y miembro de la junta directiva de Disney hasta su retiro de la compañía a finales de año. James Gorman, presidente de la junta directiva de Disney, orquestó el proceso de sucesión. Gorman dice que el segundo intento de transición será más fluido y dijo Variedad ese d’amaro no es un completo novato en la esfera del entretenimiento.

«Tiene algo de experiencia. Ha estado en el comité operativo de Bob durante varios años. Ha participado en varias versiones cinematográficas a medida que pasaban por los diversos procesos de edición. Ha trabajado con directores para traer como [James] Cameron y traer las franquicias de Avatar al parque», dijo Gorman el martes. «No es como si hubiera salido de la nada».

Peltz ha sido un adversario de Iger durante mucho tiempo, habiendo librado dos guerras de poder de alto perfil contra Disney por sus muchas quejas con la compañía, incluido su plan de sucesión anterior. Peltz alegó que la junta directiva de Disney no hizo su trabajo la primera vez al no investigar adecuadamente a Chapek. Después el inversor activista perdió su intento de ganar puestos en la junta directiva de Mouse HouseSegún se informa, vendió todas sus acciones de Disney y ganó alrededor de mil millones de dólares con la venta.