Neil Young toca favoritas y canciones de protesta en Hollywood Bowl: Review

Antes de que Jesse Welles fuera Jesse Welles, Neil Young fue Jesse Welles. Es decir, el paragón reinante de la música de protesta. Le recordó a su audiencia ese lunes por la noche en el Tazón de hollywood Con una secuencia de cuatro canciones de canciones poderosas sobre Estados Unidos que no podrían haber sido programadas en su set en ese orden accidentalmente. «Southern Man», a principios de la década de 1970 en el racismo institucionalizado, fue seguido por «Ohio», un clásico tirón de corazón que consolidó para siempre cómo puede ser el gobierno contra su gente. Esas dos canciones juntas fueron lo suficientemente galvanizantes, pero Young estableció rápidamente que no se trata solo de resistencia como nos-ostalgia, siguiendo a aquellos con «Big Crime», una nueva melodía anti-Trump y «Long Walk Home», un número de los años 90 que cuestiona el idealismo de Estados Unidos, en el que ahora ha reemplazado «Beirut» con «Ukraine» en la letra.

De alguna manera, el programa habría terminado satisfactoriamente allí mismo, con Young conectando el entonces y el ahora en su preocupación continua por cómo el sueño americano podría ser agrio. Pero es bueno que no lo hizo, ya que esta suite en particular tuvo lugar con más de la mitad del concierto por recorrer. Y también desde que Young tenía algo que ofrecer además de la conciencia y la actualidad:

Golpes.

Ahora, eso podría ser evidente por cualquier otro rockero clásico de la era de Boomer haciendo el circuito. No necesariamente para Neil, que puede ser tan mercurial en la creación de listas de canciones como en otros asuntos. Pero esta gira actual, la primera con una nueva banda de acompañamiento, The Chrome Hearts, es un espectáculo Neil Young bastante ideal, de modo que todos dejen satisfechos, ya sea que vienes por el neo-grunge o las cosas acústicas, y si esperas escuchar cortes profundos o una selección sólida de las cosas que han sido incrustadas en toda la generación de roces de la generación de roces para un medio centreal.

No está tocando exactamente los mismos clásicos o obscuridades relativas cada noche, por lo que el kilage de su audiencia puede variar en los detalles, si no en las proporciones. Pero en esta Noche Balmy de Balmy en particular: la liquidación «Harvest Moon», «¿Solo el amor puede romperte el corazón» y el «viejo»? Controlar. ¿El tormentoso «Hey Hey My my (Into the Black)» y «como un huracán»? Controlar. Dos cortes más de CSNY además de los mencionados «Ohio» … Aleit dos de los álbumes CSNY de los últimos días que nadie recuerda realmente? Controlar. ¿Un número de apertura expulsado de «On the Beach» («Ambulance Blues»), más dos del álbum de concepto ambiental «Greendale»? Verifique y verifique.

Perfección, esa lista de canciones bien equilibrada … al menos en papel. Y, felizmente, en ejecución también, aunque «perfecto» parece un término herético para usar en relación con cualquier espectáculo Neil Young, donde está destinado a ser caracterizado por una gloria irregular no solo alrededor de los bordes sino también en el centro de la presentación.

Neil Young y The Chrome Hearts en concierto en el Hollywood Bowl, 15 de septiembre de 2025

Randall Michelson/Live Nation-Hewitt Silva

Haciendo su debut en LA, The Chrome Hearts, la «nueva» banda de respaldo de Young, es esencialmente la mayor parte de un grupo que lo respaldó durante años, prometió el real: el guitarrista Micah Nelson, el bajista Corey McCormick y el baterista Anthony Logerfo, con la incorporación de un famoso organista veterano, Spooner Oldham (y minus miembros de Potr Lukas Nelson y Tato Melgar). El sonido es un poco más fácil y menos ocupado, sin Lukas en la mezcla (Micah hizo un solo de guitarra principal hacia el cierre, pero de lo contrario se mantiene fuera del camino de Young), y con las partes de teclado agregadas de Oldham casi subliminales para la mayor parte del set.

Este conjunto enhebra la aguja muy bien entre los postes eléctricos y acústicos de Young, y ha sido un hombre de extremos, en esos aspectos, como realmente nadie más en su liga, lo que lleva a muchos años de espectáculos donde los conciertos podrían contar para que la deriva de una forma u otra. Obviamente, hubo una belleza primaria para el poder crudo de Crazy Horse, que aparentemente finalmente está desaparecido después de una gira en 2024 que fue recibida con reacciones mixtas y fue abortado tres meses antes de su final planificado. Pero el regreso del líder de la banda a una tripulación que puede hacer que Twain se encuentre entre sus dos partes cree un espectáculo que satisface a los fanáticos a los que les gusta tener su complemento de Neil en un solo concierto.

Casi podría ser perdonado por confundir los Corazones de Chrome con el Crazy Horse de los últimos días desde la distancia, aunque solo sea porque la energía fragmentaria de Corey McCormick, salta y abajo, se asemeja a la presencia del escenario que Nils Lofgren tenía en la última carrera de la otra banda. En cualquier caso, la configuración durante los momentos de Jammier sigue siendo consistente: Young y su compañero guitarrista y bajista que forman un círculo donde se tocan entre sí, y no tanto para la audiencia, incluso si no están haciendo nada tan poco manio como haciendo contacto visual real entre ellos. Esta Estancia Perma no es hostil para la audiencia; Simplemente envía una señal eternamente refrescante de que estos tipos podrían estar haciendo esto juntos, incluso si no hubo 18,000 testigos.

Young ciertamente ha hecho shows más orientados a JAM en su carrera que esta gira, pero cualquiera que viniera con la esperanza de escucharlos pateados tuvo esa picazón rayada de inmediato, ya que la apertura suave de «Ambulance Blues» fue seguida inmediatamente por una versión de 11 minutos de «Cowgirl in the Sand». No hay necesidad de esperar para llegar directamente al yin y al yang. Escuché una queja de que la estrella estaba haciendo demasiadas cosas nuevas, lo que me hizo preguntarme si la gente consideró «Greendale» «nueva». De hecho, la gira destaca solo una canción del nuevo álbum «Talkin (Sic) to the Trees», «Silver Wheels», una oda a los autobuses turísticos y sus conductores, y luego una canción que es aún más nueva que eso, la melodía de Trump, «Big Crime».

Si hubo un tema de carrera durante la noche, además de esas canciones de protesta, fueron lunas, la «Luna en Rise» en «Sail Away» que estableció directamente «Harvest Moon» y otras fuerzas naturales. Podrías hacer un juego de beber cuántas canciones en el set mencionaron la Tierra, la Madre Naturaleza o ambas, pero este sería un juego que seguramente te expulsaría del Hollywood Bowl mucho antes de que el bis estuviera cerca.

Este fue un espectáculo donde los efectos especiales llegaron en forma de cameos por dos teclados muy eclécticos. Young fue utilizado por un número modesto pero poderoso de tubos en la parte trasera del escenario en un número, «Do It In the Name of Love» (una de esas canciones de catálogo CSNY menos conocidas mencionadas anteriormente). Mientras tanto, un sintetizador con alas de ángel descendió de las vigas para que Micah Nelson juegue en «como un huracán», balanceándose hilarantemente en la brisa que mantenía las cerraduras de cabello largo que se asomaba bajo el sombrero de jóvenes del conductor de Young soplando en el viento.

Neil Young en concierto en el Hollywood Bowl, 15 de septiembre de 2025

Randall Michelson/Live Nation-Hewitt Silva

Otro momento de FX aural llegó cuando Young cantó en un micrófono especial que se filtró a un megáfono durante los versos de los dos números «Greendale», «Be the Rain» y «Sun Green». (Este megáfono literalmente sacudido obtuvo sus propios primeros planos en las pantallas grandes; tomas el diseño de producción florece en un espectáculo Neil Young donde las obtienes).

De alguna manera, asistir a un concierto joven no es solo ir a un concierto: se está registrando, al menos durante una noche, durante todo un sistema de creencias: la religión de la obstinada conciencia. Si realmente hubiera un espectro deslizante para este tipo de cosas, Neil Young seguramente contaría como la persona menos comprometida en el rock ‘n’ roll. No realizó su clásico «This Note’s For You» en el tazón el lunes por la noche, ya que tiene otras veces en la gira actual. Pero está atrapado con sus armas de nocturnos a las cañones a lo largo de las décadas, y los únicos pancartas en los terrenos del tazón estaban sobre las cabinas de activismo social, no para patrocinadores corporativos. El tono fue establecido por su elección de ACT de apertura, un grupo que no hace nada pero Mensaje anti-materialismo Música: Reverendo Billy y el Coro de Stop Shopping. No revisamos los puestos de concesión, pero ha habido informes de jóvenes que traen alimentos y cervezas de origen local para la noche.

Este es el tipo de cosas que podrían invitar a la burla como «despertar» si incluso los adherentes de MAGA no tuvieran en su mayoría de que Neil Young no es el copo de nieve de nadie. Él tiene una forma de siempre que podría ir completamente hosco o completamente dulce con nosotros, sin aterrizar realmente directamente en ninguna actitud fija. Pero sin patrocinar a su audiencia con nada más que unos pocos saludos de tipo «alegre de verte», Young aún puede fomentar un sentido de comunidad solo uniendo a una multitud en admiración de su individualismo resistente, y con un poco de paz y conversación de amor que parece profundamente sentida, no es tititinal.

Si todo esto culminó en un momento trascendente, estaba en una versión extendida de «Like A Hurricane» que tenía a Young, en su voz eterna-choirboy, cantando una sola frase una y otra vez como un mantra: «en algún lugar más seguro donde se mantiene el sentimiento». Escuchar esas palabras agridulce repitidas más de un minuto tuvieron una forma de transmitir lo que los jóvenes representan a su audiencia, 50 y 60 años después: un espacio seguro donde el rock ‘n’ roll nunca morirá, y tampoco la pasión que todos hemos puesto colectivamente en ella.

Neil Young y The Chrome Hearts Setlist, Hollywood Bowl, 15 de septiembre de 2025:

Ambulancia Blues

Vaquera en la arena

Ser la lluvia

Hombre sureño

Ohio

Gran crimen

Larga caminata a casa

Águila plateada

Irse a

Cosecha de luna

Pensando en el futuro

Solo el amor puede romper tu corazón

Verde solar

Oye, oye, mi mi (en el negro)

Como un huracán

Nombre del amor

Viejo

Enrolle otro número (para el camino)