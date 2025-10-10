Neil Young retirará su música de Amazon en protesta

Neil Young ha anunciado planes para eliminar su catálogo de música de Amazonas. En un esfuerzo por alentar a sus oyentes a comprar localmente, Young criticó a la corporación en una publicación publicada en su sitio web el 8 de octubre.

«Olvídense de Amazon y Whole Foods. Olvídense de Facebook», dijo Young en el sitio web de los archivos de Neil Young. «Compre local. Compre directo. Bezos apoya a este gobierno. No nos apoya a usted ni a mí».

Young, durante mucho tiempo una de las figuras más francas del rock, ha criticado al presidente Donald Trump durante años. El mes pasado, Young escribió una canción llamada “Big Crime” que llama a los “fascistas” e incluye la frase “Hay un gran crimen en DC en la Casa Blanca”. Ocasionalmente también publica comentarios sobre política, la industria del entretenimiento y otros temas globales en los Archivos de Neil Young.

“Ha llegado el momento, olvídense de Amazon”, continuó. «Es fácil comprar local. Apoye a su comunidad.

Ve a la tienda local. No volvamos a las grandes corporaciones que han vendido a Estados Unidos. Todos tenemos que renunciar a algo para salvar a Estados Unidos de la era del control corporativo en la que está entrando. Necesitan que les compres. No.»

Young anteriormente retiró el suyo de Spotify por información errónea sobre las vacunas que Joe Rogan compartió en su podcast. En agosto, Young también anunció que dejaría Facebook por el chatbot de inteligencia artificial de la compañía.