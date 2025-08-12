¡Negocio de WhatsApp más loco! Ahora puede llamar y videollamarse directamente a los clientes

Yakarta, Viva – En un evento anual Whatsapp La tercera cumbre de negocios celebrada en Yakarta, el martes 12 de agosto de 2025, WhatsApp nuevamente anunció su innovación para apoyar a los negocios en Indonesia a través de una serie de herramientas de mensajería diseñadas para aumentar la participación de los clientes y crear resultados comerciales más óptimos, hasta el futuro basado en la inteligencia artificial (IA).

«El 88 por ciento de las personas indonesias ahora envían mensajes a los negocios cada semana, esto coloca a Indonesia en la posición más importante a nivel mundial en términos de comunicación empresarial a través de mensajes. WhatsApp continúa presentando varias características nuevas para ayudar a las empresas a diversas escalas, al tiempo que brinda experiencia personal y oportuna para los clientes», dijo el director de país. Meta Indonesia, Pieter Lydian Suuto.

Aumento de las características de llamadas y sonido

Pieter explicó que al pueblo indonesio le gusta interactuar con los negocios a través de mensajes, pero hay momentos en que el mejor soporte solo se puede obtener a través de conversaciones directas.

Por lo tanto, ahora una empresa que utiliza la plataforma comercial de WhatsApp puede recibir llamadas o contactar a los clientes después de obtener el permiso primero.

Esta característica proporciona una comunicación alternativa más eficiente y suave en comparación con los canales de servicio al cliente ordinarios. En el futuro, los clientes también podrán enviar y recibir mensajes de voz, así como hacer videollamadas con negocios a través de WhatsApp Business.

Herramientas de rendimiento más eficientes

Los negocios en Indonesia ahora pueden diseñar y administrar sus propias estrategias de marketing en WhatsApp, Facebook e Instagram de manera integrada a través de los administradores de publicidad.

Esta característica permite el uso de material creativo, flujo de preparación y presupuesto en una plataforma centralizada.

Después de unirse, el negocio puede cargar una lista de clientes y luego determinar la ubicación de los mensajes de marketing manualmente, o utilizar la ventaja basada en AI+ para establecer el presupuesto automáticamente durante la ubicación para maximizar el rendimiento.

Nuevas características en la pestaña Renovación

La pestaña Actualización de WhatsApp ahora es utilizada por más de 1.500 millones de personas todos los días. Por lo tanto, WhatsApp está tratando de apoyar el crecimiento de negocios y creadores, incluidas las características publicitarias en el estado, los canales promocionados y las suscripciones de canales.

Varias de Jenama prominente han colocado sus anuncios en el estado y la suscripción del canal, una característica que también estará disponible en el futuro cercano para los usuarios en Indonesia.

Todas estas actualizaciones se lanzarán gradualmente en los próximos meses y se separan por completo de la conversación personal del usuario en WhatsApp.

Use la plataforma de negocios de WhatsApp y la plataforma de WhatsApp simultáneamente

La aplicación comercial gratuita de WhatsApp se ha convertido en una opción favorita que los actores de MSME usan todos los días en Indonesia. A medida que el crecimiento del negocio y el aumento del volumen de la interacción del cliente, ahora pueden usar esta aplicación junto con la plataforma comercial de WhatsApp sin la necesidad de cambiar el número de teléfono.

Facilitar actualizaciones importantes

WhatsApp ahora hace que sea más fácil para los negocios en Indonesia transmitir estos mensajes importantes rápidamente, lo que permite que esta plataforma de intercambio de mensajes envíe notificaciones proactivas sobre la información del paquete y el estado de envío a los clientes que lo solicitan.

Se afirma que esta innovación ha logrado reducir la respuesta de los agentes de servicio al cliente a las preguntas generales y logró aumentar la satisfacción del cliente en hasta un 15 por ciento.

Meta se compromete a construir el futuro de la interacción humana apoyada por la inteligencia artificial.

La función de IA de negocios en WhatsApp ahora está en la etapa de prueba en varios países, con la esperanza de que todas las empresas en Indonesia puedan usarla más tarde como una expansión de sus servicios.

«Esta tecnología ayudará a las empresas a manejar conversaciones a gran escala, proporcionar recomendaciones de productos y apoyar las ventas en sitios comerciales y responder las preguntas de los clientes», dijo Pieter Lydian Sutalo.