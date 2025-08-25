Negas eliminadas, Bambang Pacul llama al puesto en el PDIP DPP no se puede mantener

Semarang, Viva – Bambang Wuryanto O quien se llama familiarmente Pacul Bambang negó la noticia retirada de la posición del presidente DPD PDI Perjuangan (Pdip) Java central – y reemplazado por Fx hadi rudyatmo Como Presidente de la Tarea de actuación (en funciones) del Central Java PDIP DPD.

Hizo hincapié en que no había un término eliminado, pero la decisión se basó puramente en las reglas internas de la parte que prohibía posiciones duales.

«La decisión del Congreso es la decisión más alta del partido, se ha declarado que no hay posición duplicada. No hay un término eliminado, no hay una posición doble, porque el Pacul ha recibido un mandato en el DPP», dijo Bambang Pacul después de la reunión con el presidente interino del Central Java PDIP DPD Rudyatmo en el DPD PDIP Central Java Panti, Semarang, Semarang, August.

Bambang Pacul se posicionó simultáneamente como presidente de la división ganadora de elecciones legislativas en el DPP, así como el presidente del DPD Central Java PDIP. Basado en el anuncio/arte de la fiesta, no se permiten posiciones duales.

Por lo tanto, el partido nombró a FX Hadi Rudyatmo como presidente interino del DPD, quien anteriormente se desempeñó como presidente del PDIP solo DPC. La posición dejada por FX Hadi Rudyatmo ahora está ocupada por Teguh Prakoso como albacea de la tarea o PLT.

También dijo que el reemplazo del Presidente del DPD debido a posiciones duales en el DPP se llevó a cabo a otros cuadros, a saber, dijo Abdullah (presidente del DPD de Java Oriental), Olly Dondokambey (presidente del DPD de Sulawesi North) y My Esti Wijayanti (presidente del Bengkulu DPD). Deben liberar posiciones en la región para centrarse en sus deberes en el Partido DPP.

Sin embargo, Pacul, quien también es vicepresidente del MPR indonesio, tiene grandes esperanzas para que FX Hadi Rudyatmo mantenga la cohesión del partido en Java Central.

«Si Java central, aunque todavía ganó, pero los votos han caído para las elecciones legislativas. Para el pilgub nunca ha perdido, solo ayer. La elección presidencial generalmente también gana, entonces esto ayer perdió. Así que esta situación, por supuesto, el partido debe ser evaluado», dijo.

Anteriormente, el tesorero del Central Java PDIP DPD Agustina Wilujeng Pramestuti dijo que el reemplazo de Bambang Wuryanto o Bambang Pacul como Presidente del DPD Central Java PDIP fue el mandato del Congreso.

«Así es, y ese es el resultado del Congreso de que todos los administradores de DPP que fueron elegidos hoy como DPP fueron liberados (Position, ed.) El presidente del DPD», dijo, en Semarang, el viernes.

También confirmó que el ex alcalde en solitario FX Hadi Rudyatmo, quien fue nombrado presidente interino interino del DPD Central Java PDIP que reemplaza a Bambang Pacul.

No solo Bambang Pacul, dijo, sino que había una serie de presidentes de PDIP DPD que fueron reemplazados porque habían sido elegidos administradores en el PDIP DPP en el sexto Congreso del partido con el toro a principios de agosto.

Además, agregó que el nombramiento de Rudyatmo como albacea de la tarea es temporal, porque la gestión definitiva se determinará a través de la Conferencia Regional (Konferda) que se planea mantenerse en el futuro cercano.

Informe: Teguh Joko Sutrisno