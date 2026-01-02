Negada por la CIA, Rusia muestra evidencia de drones ucranianos apuntando a la residencia de Putin

Moscú, VIVA – Agencia de Inteligencia Civil de los Estados Unidos (EE.UU.), CIAparticipó en la investigación de las acusaciones ataque zumbido Ucrania objetivo de largo alcance contra una de las residencias oficiales del presidente Rusia Vladímir Putin en la región de Novgorod, en el norte de Rusia, el 29 de diciembre de 2025.

Anteriormente, Rusia acusó a Ucrania de intentar atacar la residencia del presidente Putin en la región de Novgorod, al norte de Rusia, el lunes 29 de diciembre de 2025, con 91 drones de ataque de largo alcance. Trump dijo a los periodistas que Putin se lo había contado por teléfono.

En ese momento, el presidente Trump dijo que estaba perturbado por el ataque reportado, aparentemente creyendo lo que decía el líder ruso, aunque Ucrania negó con vehemencia estar detrás de tal ataque y lo calificó de engaño.

VIVA Militar: Vladimir Putin y Donald Trump

«No me gusta. Esto no es bueno», habría dicho Trump. TRT Mundialquien se describió como «muy enojado» tras escuchar los reclamos.

Sin embargo, el director de la CIA, John Ratcliffe, informó a Trump sobre su evaluación del incidente el miércoles 30 de diciembre de 2025, dijeron los funcionarios.

Las fuentes dijeron que Ratcliffe le dijo más tarde a Trump que la CIA había evaluado que no había habido ningún intento de ataque a la residencia de Putin, lo que aparentemente Trump creía.

Posteriormente, Trump adoptó una postura más escéptica hacia la publicación, publicando un enlace a un editorial del New York Post en Truth Social calificando las afirmaciones de Rusia como un «farol» y acusando a Putin de Rusia de obstaculizar el camino de la paz.

Rusia prueba drones ucranianos a EE.UU.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso afirmó haber accedido al sistema de navegación de uno de los drones supuestamente utilizados en el ataque y dijo que los datos mostraban como objetivo la residencia de Putin.

Rusia también publicó un video de un dron estrellado que, según afirmó, estaba relacionado con el incidente, pero las imágenes no incluían una ubicación ni una hora y no pudieron verificarse de forma independiente.

Un alto oficial militar ruso afirma haber entregado al agregado militar estadounidense en Moscú partes de un dron ucraniano que contiene datos que, según él, prueban que el ejército ucraniano atacó esta semana la residencia del presidente ruso.