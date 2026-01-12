Neeraj Ghaywan habla sobre la película ‘Homebound’

durante el Variedad Streaming Room presentado por Dharma Productions, directora Neeraj Ghaywan discutió los orígenes y la producción de “Confinado en casa”, Largometraje internacional preseleccionado al Oscar de la India, producido por Martin Scorsese.

La película está inspirada en un artículo de opinión del New York Times de Basharat Peer y cuenta la historia real de dos jóvenes marginados en la India, uno musulmán y el otro dalit. Dejan su aldea del norte de la India para buscar trabajos gubernamentales en ciudades cercanas, y su viaje destaca las realidades de la India contemporánea. «Cuando hablamos de personas de comunidades marginadas, a menudo hablamos de ellas en las estadísticas», dijo Ghaywan. Variedades Clayton Davis, editor jefe de premios. «Es necesario humanizar su experiencia».

Ghaywan, que es dalit, dijo que la película se basa en su propia vida, incluidos los años que pasó ocultando su identidad de casta. Hacer “Homebound”, dijo, fue una forma de rechazar la vergüenza asociada a esa experiencia. “No me corresponde cargar con esa vergüenza”, dijo Ghaywan, y agregó que la película se centra en la empatía a través de las diferencias religiosas, ideológicas y sociales en un momento de creciente polarización.

Llevar esa experiencia a la pantalla requirió un trabajo intensivo con los jóvenes protagonistas de la película, Ishaan Khatter y Vishal Jethwa. Los actores participaron en talleres de dos meses y vivieron en aldeas del norte de la India para sumergirse en la realidad de los personajes. «Un gran oficio no es suficiente», afirmó. «Hay que entender la filosofía, la política y la experiencia vivida por las personas que uno representa». Ghaywan animó a los actores a crear vínculos también fuera de la pantalla, haciéndoles compartir historias personales y vulnerabilidades para fortalecer la amistad central de la película.

Esa profundidad de preparación resultó esencial para la secuencia más desafiante de la película, una escena puente emocionalmente intensa que, según Ghaywan, fue la más difícil de filmar. La actuación de Khatter, en la que su personaje grita en el horizonte y pierde la voz, fue “una experiencia genuinamente espiritual” que finalmente da forma al montaje.

A medida que crece la atención de los premios a la película, Ghaywan dijo que representar a la India conlleva una responsabilidad significativa. «No se trata de expectativas», dijo. «Se trata de contar historias de personas que no son vistas por el poder». Añadió que espera que el público abandone la película con empatía. «Esa es la única manera de que podamos avanzar».