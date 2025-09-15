Necesito tiempo y espacio

VIVA – número Tasya farasyaEl famoso influencer de belleza, últimamente ha sido un foco de atención en las redes sociales. Las impactantes noticias surgieron después de circular el problema que demandó por el divorcio de su esposo, Ahmad assegaf.

Aunque la noticia llamó la atención, Tasya eligió no proporcionar una aclaración abierta. En lugar de responder al problema directamente, en realidad subió una oración que se consideró una señal de que el rumor no era solo un mero problema. Esta es la reacción de Tasya Farasya después de que IDU se divorció. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Tasya Farasya y Ahmad Assegaf

Respondiendo a los problemas de circulación ampliamente, Tasya, que se llama familiarmente Memong, finalmente escribió una disculpa y anunció la decisión de tomar un descanso de las redes sociales. También pidió tiempo y espacio a sus seguidores.

«El permiso de la membula para estar fuera de las redes sociales primero, ¿puedes? Perdón con todos los disturbios que ocurrieron, ya sabes. Necesito algo de tiempo y espacio, Memong regresará con más energía positiva.

Anteriormente, Tasya Farasya guardó silencio e incluso se escapó de los periodistas que querían aclarar su hogar con Ahmad. En un evento deportivo Padel que celebró, Tasya no parecía querer ser entrevistado. Es como el video que se ve en la cuenta de Instagram @Rumpi_Gosip.

Hasta ahora, no ha habido una declaración o aclaración oficial de Tasya y Ahmad Assegaf.