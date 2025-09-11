¡Necesito cambiar, mejorar el pozo de la gente!

Yakarta, Viva – vicepresidente RI 10 y 12, Jusuf kalla (JK) evalúa que el gobierno necesita hacer cambiarespecialmente en mejorar el bienestar de la vida de las personas.

Esto fue dicho por JK destacando la situación actual de Indonesia después de demostración El caos que ocurrió a fines de agosto de 2025 ayer.

«Sí, como la vista en la demostración, que debe haber cambios, es necesario mejorar el pozo de la genteNecesita justicia, necesita el bien principal «, dijo JK a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, citado el viernes 12 de septiembre de 2025.

JK enfatizó que el gobierno solo necesita ser justo con su gente. Además, también alentó a todas las personas indonesias a trabajar bien y de manera efectiva.

«Ayer nos sentimos juntos, también lo sentimos. Al alentar a la comunidad, funcionará bien, funcionará de manera efectiva», dijo.

«Los empresarios trabajan, el gobierno también implementa de manera justa. Es decir, en realidad debe cambiar», continuó.