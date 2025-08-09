Necesito apoyar el gobierno de Modi contra las tácticas de presión de Trump: Sharad Pawar







El Partido del Congreso Nacionalista (NCP SP) El jefe Sharad Pawar el sábado pidió apoyar al gobierno de Modi contra las «tácticas de presión» del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en medio de tensiones arancelarias en interés nacional, informó el PTI.

«La imposición de una tarifa del 50 por ciento sobre los bienes indios es una táctica de presión. Nosotros, el pueblo de la India, deberíamos apoyar al gobierno para proteger los intereses del país», dijo Sharad Pawar al dirigirse a una conferencia de prensa en el distrito de Maharashtra Nagpur, según el PTI.

El ex ministro de la Unión dijo que no quiere especular si la política exterior del gobierno de Modi había fallado.

«Vimos el estilo de trabajo de Trump en su primer mandato como presidente de los Estados Unidos antes. Siento que nadie tiene control sobre él. Habla impulsivamente lo que sea que llegue a su corazón», dijo, según el PTI.

SHARAD PAWAR dijo Primer Ministro Narendra Modi No debe ignorar los signos de un creciente abismo entre la India y los países vecinos.

«Tampoco podemos ignorar nuestro enfoque hacia nuestros países vecinos. Hoy, Pakistán está en contra de nosotros, mientras que países como Nepal, Bangladesh, Sri Lanka y las Maldivas no están contentos con nosotros.

«Nuestros vecinos se están alejando de nosotros. Siento que Modi Saheb no debería ignorar este aspecto y debería concentrarse en mejorar los lazos», dijo, informó la agencia de noticias.

« Vote Chori` acusaciones: Sharad Pawar respalda a Rahul, exige investigación de EC

Mientras tanto, Sharad Pawar exigió el sábado una investigación detallada por parte de la Comisión Electoral sobre acusaciones de «robo de votos» planteado por el líder de la oposición Rahul Gandhi para eliminar las dudas sobre la integridad del proceso electoral y la imagen del perro vigilante, informó el PTI.

El jefe de NCP (SP) también cuestionó la lógica detrás de la CE pidiéndole a Gandhi que presente una declaración jurada y proporcione información bajo juramento.

Rahul Gandhi reclamó el jueves un «enorme fraude penal» en las encuestas a través de la «colusión» entre el BJP y la Comisión Electoral, citando un análisis de los rollos de votantes en una circunscripción en Karnataka el año pasado.

Un día después, alegó que el Comisión electoral y el BJP coludió para «robar» las elecciones de Lok Sabha de la gente, y que había «robo de votos» en al menos tres estados.

«La presentación de Rahul Gandhi sobre el robo de votos fue bien investigada y bien documentada. Se necesita una investigación detallada sobre las preocupaciones planteadas por él para aclarar dudas (sobre la integridad del proceso electoral) entre las personas.» Doodh Ka Doodh Aur Paani Ka Ka Paani Hona Chaiye «. Pti.

Dijo que dado que la CE es un organismo independiente, no debería pedir una declaración separada de Gandhi.

«Gandhi también había dicho esto en el Parlamento. No es apropiado que la Comisión Electoral le pida un juramento (declaración) de él», dijo.

Poco después de que Gandhi nivelara el cargo que afirma que «votar chori» (robo de votación) es una «bomba atómica sobre nuestra democracia», los oficiales electorales principales de Karnataka y Maharashtra pidieron al ex jefe del Congreso que compartiera nombres de electores de los electores que afirmó «equivocados» en la lista de votantes junto con una declaración firmada por las autoridades de la encuesta para iniciar «procedimientos necesarios» en el asunto, el asunto, el asunto, el asunto, el asunto.

La comisión electoral el viernes acusado Rahul Gandhi de reciclar las viejas acusaciones de irregularidades de la encuesta resueltas por la Corte Suprema, y le pidió al líder del Congreso que proporcionara una declaración escrita sobre sus reclamos sobre entradas injustas en la lista de votantes o licitan una disculpa.

(con entradas PTI)





