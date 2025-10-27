Necesitamos ser responsables de nuestra propia seguridad.







La próxima vez que suba a un autobús cama, podrá presenciar una sesión informativa de seguridad sobre los puntos de entrada/salida de emergencia y las rutas de evacuación, tal como lo hace la tripulación de cabina en los vuelos antes del despegue. Esta es una de una serie de medidas de seguridad que MSRTC se lanzó el fin de semana pasado a raíz del trágico accidente de autobús y el incendio resultante que mató a 19 pasajeros en Kurnool, Andhra Pradesh, el viernes.

El autobús se incendió después de chocar contra una motocicleta, dijo la policía. La mayoría de los pasajeros estaban dormidos. Pensar rápidamente ayudó a unas 20 personas a escapar del incendio después de romper la ventana de emergencia y saltar. Este es el segundo percance de este tipo en los últimos quince días, incluido un accidente de autobús similar en Rajastán que se cobró 21 vidas el 15 de octubre. Una vez más ha generado preocupación por el hecho de que los autobuses interurbanos con cama se conviertan en trampas mortales. Ahora, se ha lanzado la campaña de seguridad para que los pasajeros tomen conciencia y estén alerta, clave para un viaje más seguro. Preste atención a las instrucciones y anuncios.

Esté atento cuando el personal del autobús, que debería estar bien capacitado, realice ejercicios de seguridad. Manténgase concentrado, ya que estos simulacros mostrarán a los pasajeros cómo apagar las llamas eliminando oxígeno, calor y combustible cubriendo pequeños incendios con un frazada o tela. Asegúrese de saber dónde está ubicada la ventana de emergencia. Los controles de materiales inflamables o fuegos artificiales dentro de los autobuses deberían ser obligatorios. Las autoridades deben garantizar que la puerta principal esté libre de obstrucciones; es imprescindible un martillo para romper una ventana y escapar; equipaje únicamente según especificación; pasajeros únicamente con billetes válidos; cada ventana, puerta y trampilla de techo de la avenida de escape debe permanecer libre para escapar. Hacer que los autobuses sean vehículos resistentes a incendios con una tripulación informada y pasajeros conscientes.





Fuente