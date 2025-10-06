Necesitamos más conciencia sobre cómo funcionan los ciberdelincuentes







Recientemente, actor Akshay kumar relató cómo su hija adolescente lidió con el acoso sexual mientras jugaba en línea. Mientras jugaba un juego en línea que permitía a los extraños interactuar, alguien inicialmente se comprometió con ella, enviando mensajes educados y amigables. Después de algunos comentarios engañosamente inocentes, al enterarse de ella de que es mujer, la persona, sorprendentemente, le pidió fotos desnudas de sí misma. Ella cerró el juego de inmediato e informó a su madre sobre lo que había sucedido.

La estrella estaba hablando en la inauguración de Ciberseguridad Mes de concientización en la sede de la policía de Maharashtra. Al igual que el actor advirtió, nosotros también respaldamos que las personas necesiten ver un patrón en este acoso. Los depredadores primero crean confianza e intentan explotar a los menores. Este es un modus operandi que puede salir de control. Los menores y los jóvenes pueden verse envueltos en esta raqueta, lo que puede terminar en extorsión, y como a menudo hemos leído o escuchado en casos de suicidio también.

CM Devendra Fadnavis había enfatizado la importancia de informar el delito cibernético en las líneas de línea de 1930 y 1945 dentro de la hora dorada, que es la hora inmediatamente después de que se haya producido el crimen. Esto mejoró las probabilidades de recuperar dinero robado. Dijo que el estado planea crear conciencia entre los estudiantes escolares y universitarios sobre el delito cibernético. Fadnavis Lanzó dos recursos que se utilizarán en esta campaña: un documental sobre ciberseguridad y un cómic para niños llamado ‘Cyber ​​Warrior’.

La gente debe darse cuenta de que el crimen, si se comete en el ciberverse alternativo, también es el crimen. Por ejemplo, el acoso sexual en línea es acoso al igual que fuera de línea. Cuando se informa, alerta y consciente, estamos bien armados contra una creciente tribu de delincuentes que han demostrado ser muy expertos y adaptables.





