‘Necesitamos hacerlo mejor’

Los principales ejecutivos de Comcast emitieron una nota a todos los Comcast y Nbcuniversal empleados sobre comentarios realizados por Matthew Dowdquien era despedido como colaborador de MSNBC Después de que dijo en el aire que el activista conservador Charlie Kirk era una figura «divisiva» que impulsó el «discurso de odio». Iglesia fue asesinado a tiros Miércoles en un evento en Utah.

El memo del viernes vino del CEO de Comcast Brian RobertsEl presidente de Comcast, Mike Cavanagh y Mark Lazarus, quien es CEO de Versant, la compañía spin -off que incluirá MSNBC (para ser renombrado MS ahora).

«Es posible que haya visto que MSNBC terminó recientemente su asociación con un colaborador que hizo un comentario inaceptable e insensible sobre este horrible evento», dice el memorando. «Esa cobertura estaba en desacuerdo con fomentar el diálogo civil y estar dispuesto a escuchar los puntos de vista de aquellos que tienen opiniones diferentes. Deberíamos poder estar en desacuerdo, robuste y apasionadamente, pero, en última instancia, con respecto. Tenemos que hacerlo mejor».

El miércoles, durante la cobertura en vivo de MSNBC sobre el tiroteo de Kirk, la presentadora Katy Tur le preguntó a Dowd sobre «el entorno en el que ocurre un tiroteo como este».

Dowd respondió diciendo acerca de Kirk: «Ha sido una de las figuras más jóvenes más divisivas, especialmente divisivas, en esto, que constantemente está presionando este tipo de discurso de odio o un tipo de objetivo a ciertos grupos. Y siempre que siempre vuelvo, los pensamientos de odio conducen a palabras de odio, que luego conducen a acciones de odio. Y creo que es el entorno que estamos. para tener lugar.

El comentario de Dowd estimuló una reacción en línea y le pidió a la presidenta de MSNBC Rebecca Kutler a emitir una disculpa en respuesta. Ella criticó los comentarios de Dowd como «inapropiado, insensible e inaceptable».

Lea el memorando completo de Roberts, Cavanagh y Lázaro:

Estimado equipo de comcast nbcuniversal,

La trágica pérdida de Charlie Kirk, un padre, esposo y defensor de 31 años de debate abierto, cuya fe era importante para él, nos recuerda la fragilidad de la vida y la urgente necesidad de unidad en nuestra nación. Nuestros corazones son pesados, ya que su fallecimiento deja a una familia afligida y un país lidiando con la división. No hay lugar para la violencia u odio en nuestra sociedad.

Es posible que haya visto que MSNBC terminó recientemente su asociación con un colaborador que hizo un comentario inaceptable e insensible sobre este horrible evento. Esa cobertura estaba en desacuerdo con fomentar el diálogo civil y estar dispuesto a escuchar los puntos de vista de aquellos que tienen opiniones diferentes. Deberíamos poder estar en desacuerdo, de manera robusta y apasionada, pero, en última instancia, con respeto. Necesitamos hacerlo mejor.

Charlie Kirk creía que «cuando la gente deja de hablar, comienzan cosas realmente malas». Independientemente de si estuvo de acuerdo con sus puntos de vista políticos, sus palabras y acciones subrayan la urgencia de mantener un intercambio respetuoso de ideas, un principio que debemos defender. Creemos en el poder de la comunicación para unirnos. Hoy, esa creencia se siente más vital que nunca. Algo esencial se ha fracturado en nuestro discurso público, y como una empresa que valora el poder de la información, tenemos la responsabilidad de ayudar a repararlo.

Como empleados, le pedimos que encarne nuestros valores en su trabajo y comunidades. Debemos comprometernos con respeto, escuchar y tratar a las personas con amabilidad.