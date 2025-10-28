Necesitamos fortalecer la unidad nacional

Jacarta – El Ministro de Educación Primaria y Secundaria (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, emitió una advertencia Compromiso juvenil que cae hoy es un momento para que la gente se sienta orgullosa de su lengua Indonesia y avanzarlo juntos.

Lea también: 10 citas de saludo del Día del Compromiso Juvenil para el estado de WA, IG, FB y TikTok



«Trabajemos juntos, especialmente las generaciones más jóvenes, para aumentar y fortalecer el espíritu de indonesidad porque con ese espíritu juntos podemos convertirnos en Indonesia como lo establecieron los fundadores. nación«, dijo en Yakarta, citado el martes 28 de octubre de 2025.

Mu’ti también enfatizó que a través del Compromiso de la Juventud, la sociedad necesita fortalecer aún más la unidad defendiendo el idioma indonesio por el que lucharon sus predecesores para hacerlo mejor conocido en el mundo.

Lea también: 13 figuras detrás del compromiso juvenil, pioneros de la unidad que moldearon la identidad de la nación indonesia



«Por supuesto, de acuerdo con el mensaje del Compromiso de la Juventud, debemos fortalecer la unidad como una patria, la patria indonesia, luego una nación, la nación indonesia, y defender el lenguaje de la unidad, el indonesio», dijo.

El Ministro de Educación Básica también dijo que su partido tiene una política relacionada con el idioma indonesio, es decir, estar orgulloso, competente y avanzado en indonesio.

Lea también: ¿Es el 28 de octubre de 2025 un feriado nacional para el Día del Compromiso Juvenil? Esta es la explicación oficial de la 3 SKB Ministerial



«También la política lingüística de Trigatra, es decir, que damos prioridad al indonesio, preservamos las lenguas regionales y dominamos las lenguas extranjeras y, por supuesto, con este Compromiso Juvenil, es un momento para fortalecer esto», dijo.

Cada 28 de octubre, la nación indonesia conmemora el Día del Compromiso de la Juventud, un momento histórico que marca la determinación de la generación joven de unirse en una patria, una nación y un idioma indonesio.

En 2025, esta conmemoración cumplirá 97.º año con el tema «Jóvenes en movimiento, Indonesia unida». Este tema es un recordatorio de que el espíritu de unión que nació hace casi un siglo sigue siendo relevante para la generación joven de hoy y que el cambio y el progreso en la nación siempre comienzan con pasos concretos adoptados por los jóvenes. (Hormiga)