Necesitamos dejar de ponernos en peligro







Mientras el Samruddhi Mahamarg Se ha abierto para los automovilistas, una sección de la carretera antes de que el túnel Igatpuri se haya convertido en un lugar de selfie, declarado que está atropellado por las imágenes de esto que sucede. Las personas se detienen peligrosamente en el tramo para hacer clic en las imágenes, aumentando en gran medida el riesgo de accidentes.

Justo antes del túnel Igatpuri de 7.7 km, el túnel de carretera más largo de Maharashtra que evita la antigua sección de Kasara Ghat, se ve a los automovilistas deteniendo sus vehículos para posar para selfies. La situación empeora por la baja visibilidad durante la niebla monzónica, lo que hace que el tramo sea aún más propenso a los accidentes.

Nuestro informe agregó que un viajero que capturó estas escenas señaló que la ubicación es particularmente peligrosa, ya que tiene valles profundos en ambos lados, y se vio a las personas hacer clic peligrosamente en el muro de contención. La detención de los vehículos en la carretera Samruddhi está estrictamente prohibido, y la policía de la carretera ha estado penalizando a los delincuentes. Sin embargo, otro viajero señaló que vio pancartas instaladas por MSRDC En el tramo, pidiendo a los automovilistas y camioneros que se estacionen y visiten pequeñas cascadas cercanas, creando señales mixtas sobre detenerse en la carretera.

Esto es enormemente decepcionante, y las autoridades primero deben verificar estos pancartas. Esto realmente crea una confusión mortal, por un lado, se le pide que no se detenga, y por el otro, que se le dice que visite cascadas. Es por eso que uno siempre enfatiza la importancia de que las diferentes agencias se unan para hablar, diseñar, planificar y ejecutar. Esto es similar a una mano sin saber qué está haciendo el otro.

Conductores No se puede detener en la carretera, ya que es una invitación al desastre. Eliminar carteles conflictivos, mejorar la vigilancia y aumentar la señalización sin parar. Selfies para la satisfacción y algunos me gusta son locos. Necesitamos atención y trabajo en este problema a velocidad F1.





