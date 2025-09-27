Necesita sinergizar con el DPRD para construir infraestructura

Brebes, Viva – Acción de los residentes de la aldea de Tembongraja, Salem, Brebes Regency, que están dispuestos a vender ganado para mejorar carreteras dañadas Tenía viral en las redes sociales.

Esta historia plantea la pregunta de por qué los residentes tienen que soportarse, a pesar de que el gobierno tiene la autoridad.

Regente de Brebes, Paramitha Widya Kusuma Presente directamente a Salem. Vino con dos respuestas a la vez, a saber, asegurando que el presupuesto de la carretera se estuviera funcionando y entregó más de 300 paquetes de alimentos a través del programa Wardoyo.

Él dijo que la sección Salem-Tembongraja había sido presupuestada desde marzo de 2025 de RP. 700 millones (Rp. 500 millones, Rp. 200 millones en mantenimiento).

«En realidad, este camino ha ingresado al presupuesto desde marzo. El contrato con el proveedor se ha firmado el 28 de agosto, el objetivo se completa a principios de octubre», dijo Paramitha a través de su declaración el sábado 27 de septiembre de 2025.

La oficina de obras públicas confirmó. La encuesta técnica se realizó del 30 de julio al 11 de agosto, mucho antes de que se llevaran a cabo la acción de los residentes. El informe de progreso dijo que había una audiencia con los líderes de la comunidad local, así como los miembros de Brebes Regency DPRD.

En el medio del evento, los residentes hablaron. Santoyo (75), residente de Tembongraja, reveló que la manifestación no nació completamente de disturbios espontáneos. Según él, este camino no ha sido tocado durante mucho tiempo.

«Finalmente, hay un Pokir del Consejo de 2016, ha pasado mucho tiempo y PL 200 millones. Más tarde no ha habido más manejo. De hecho, escuché que se llenaría, a pesar de que sabía que el camino había sido encuestado. Entonces, solo este año el gobierno regional realmente bajó para mejorar.

De hecho, el Regente de Paramitha entregó un plan para aumentar el presupuesto a RP2 mil millones en 2026 para que la sección Salem -Kembongraja pudiera manejarse más rápido. Por esta razón, invitó al DPRD a empujar sus pensamientos principales.

«Se construye el trabajo infraestructura Necesito sinergia. Espero que el DPRD también aliente a través de Pokir «, dijo Paramitha.

Además de la infraestructura, Paramitha entregó más de 300 paquetes de alimentos a través de Wardoyo, el programa de asistencia alimentaria del gobierno de Regency en colaboración con Baznas y el Banco de Java Central.

«No vine con una promesa, sino con una solución. La gente ha sacrificado, ahora el giro del gobierno está completamente presente», concluyó.