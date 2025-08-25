Necesita 500 firmas para llegar a los agricultores

Yakarta, Viva – Presidente Parte del mandato nacional (Pan), así como al Ministro de Campo de Alimentos, Zulkifli Hasan o Zulhas Cuenta la historia de la complejidad de la distribución fertilizante en Indonesia.

Dijo Zulhas, muchas reglas que hacen que el fertilizante sea difícil alcanzar las manos agricultor a tiempo.

Esto fue revelado por Zulhas al pronunciar un discurso en los Premios PAN 2025 en el Dome, Senayan, Central Yakarta, domingo 24 de agosto de 2025.

«Toda la gente quiere seguir al Cawe, 148 reglas son sobre el tema, dijo la costosa democracia», dijo Zulhas.

Reveló que el proceso de distribución de fertilizantes fue muy complicado de que requiere cientos de firmas antes de que los agricultores reciban fertilizante.

«Así que hay 500 nuevas firmas de fertilizantes para manos de agricultores, imaginar hermanos y hermanas, que el fertilizante llega a los agricultores cuando se cosecha», dijo.

Sobre este asunto, Zulhas incluso informó al presidente RI Prabowo Subianto. Dijo que Prabowo respondió inmediatamente con pasos concretos para cortar la burocracia.

«Reporto al presidente, esto es fertilizante, ¿cómo quiere ser una autosuficiencia alimentaria? El presidente preguntó qué se necesitaba ‘,’Decreto presidencialSeñor, completé. ‘Sí, es rápido en la palabra del presidente. Pangkas, del fertilizante indonesio directamente a los agricultores «, dijo Zulhas.

Afirmó que los esfuerzos realizados por Pan y el gobierno no fueron para obtener imágenes, sino por el bienestar de los agricultores.

«Hermanos y hermanas, eso es lo que Pan está haciendo, no somos una imagen, no necesitamos elogios, no. Por lo tanto, les pido a los cuadros de Pan que trabajen duro, no más tarde si quieres elecciones», concluyó.