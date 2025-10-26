Necesidad de enviar un EQUIPO de observadores de la ASEAN

VIVA – Al observar la situación de los países amigos, el Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto sugirió que la ASEAN podría enviar un equipo de observadores para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas antes de las elecciones generales (elecciones) en Myanmar.

Así lo transmitió Prabowo cuando asistió a la sesión de retiro de la 47ª Cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur, Malasia, el domingo (26/10/2025).

«El Enviado Especial del Presidente de la ASEAN puede seguir involucrando a todas las partes interesadas relevantes y, en el momento adecuado, la ASEAN puede considerar enviar un equipo de observadores para ayudar a garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso democrático», dijo el presidente Prabowo en su declaración recibida en Yakarta el lunes (27/10/2025) citada por ANTARA.

El presidente Prabowo enfatizó que la situación en Myanmar es motivo de preocupación para la ASEAN para mantener la estabilidad en los países amigos.



El presidente Prabowo Subianto en la 47ª Cumbre de la ASEAN en Malasia Foto : tvOnenews/Abdul Gani Siregar

«La crisis que nos rodea continúa poniendo a prueba nuestra determinación, en nuestra región y entre nuestros amigos. La situación en Myanmar sigue siendo motivo de profunda preocupación. Estamos prestando mucha atención a los últimos acontecimientos, incluidos los planes para celebrar elecciones en diciembre de 2025», dijo el presidente Prabowo en un comunicado recibido en Yakarta, el lunes (27/10/2025) citado por ANTARA.

El Presidente Prabowo alentó a la ASEAN a garantizar que los principios de democracia y transparencia se respeten en Myanmar durante las elecciones de diciembre.

«Debemos seguir pidiendo un alto el fuego para crear el espacio necesario para un diálogo significativo. Indonesia está dispuesta a apoyar al Presidente de la ASEAN para involucrar a todas las partes hacia un proceso verdaderamente inclusivo», dijo el Presidente. (Fuente ANTARA)