Necesidad de descongestionar espacios fuera de las estaciones de ferrocarril







Si bien algunos informes afirman que fue un intento de cambio de sentido que salió mal y otros afirman que fue un intento de revertirse, el veredicto es simple: descongestionar estaciones de autobuses y estaciones de ferrocarril.

El terrible accidente de autobús de Bhandup nos ha demostrado que necesitamos una limpieza urgente cerca de las estaciones de ferrocarril y las estaciones de autobuses. Ciertos depósitos se colocan cerca o dentro de los recintos de las estaciones, ya que los autobuses que actúan como servicio alimentador para las estaciones de tren comienzan y terminan allí.

Por millonésima vez, no es negociable que haya una zona exclusiva para la venta ambulante cerca de estos lugares, de modo que los vendedores ambulantes queden relegados a un área designada y los viajeros compren allí. Los puestos de comida que tienen licencias deben estar confinados a un área determinada con suficiente espacio para que la gente pueda permanecer de pie en lugar de esparcirse por la calle.

Lo más importante es que los autobuses deben tener un sistema de alarma regular al dar marcha atrás o incluso al hacer un giro cerrado. Los conductores deben tener un conductor u otra persona parada y guiando al conductor del autobús mientras da marcha atrás, ya que incluso con toda la tecnología, también es bueno tener un humano que les dé orientación y dirección. Por la noche, necesitamos tener suficientes luces en los depósitos para una buena visibilidad. Los autobuses parados suelen estar envueltos en una luz tenue y la gente camina detrás del autobús, alertada cuando se encienden las luces. Caminos exclusivos para peatones cuando sea posible con marcas claras. Colas de autobús en las aceras, no en las carreteras. Los rickshaws que circulan por ese espacio deben estar cerca de las vías peatonales, ya que los viajeros caminarán para encontrar un rickshaw.

Debe haber una mirada holística a cada centro, ya que se trata de un ecosistema de viajes completo. A estación de tren tiene caminos que conducen a él que están densamente asfixiados por la gente. Transporte, normalmente rickshaws o autobuses y en el sur de Mumbai taxis como parte de la combinación. Tiene que haber planificación que conduzca a la seguridad de los viajeros. Vuelva a la mesa de dibujo y vuelva a dibujar los contornos de estos espacios.





