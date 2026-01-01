‘Ne Zha 2’ y ‘Zootopia 2’ lideran la taquilla china en 2025 superando los 7.400 millones de dólares

PorcelanaEl mercado teatral de China experimentó una sólida recuperación en 2025, con una taquilla total que alcanzó los 51.830 millones de RMB (7.410 millones de dólares) y las entradas ascendieron a 1.240 millones, lo que representa aumentos interanuales superiores al 20%, según un nuevo informe de Así es División de investigación de entretenimiento.

En 2024, la taquilla china se desplomó un 23%, hasta los 5.800 millones de dólares. El repunte de 2025 fue impulsado principalmente por títulos animados y franquicias basadas en propiedad intelectual, con 57 películas animadas que generaron más de 25 mil millones de RMB (3,57 mil millones de dólares) en ingresos, lo que representa casi la mitad del total bruto del año. A la cabeza de la carga estaban la secuela local”Ne Zha 2” ($2.13 mil millones) y “de Disney”Zootopía 2”(558,3 millones de dólares), que tuvo un rendimiento de taquilla excepcional.

El “Informe Insight sobre los datos cinematográficos de taquilla de China en 2025” del Instituto de Investigación Maoyan destacó el enorme impacto de la animación en la trayectoria de crecimiento del mercado.

La fortaleza de la propiedad intelectual resultó particularmente potente en el sector de la animación, con franquicias seleccionadas que registraron tasas de repetición significativamente más altas que los promedios del mercado. “Ne Zha 2” logró la tasa de repetición más alta del año, mientras que “Zootopia 2” y otros títulos populares demostraron una participación y lealtad sostenidas de los fans.

El informe reveló una creciente concentración del mercado en torno a los lanzamientos de grandes éxitos. Entre las 10 mejores películas nuevas de 2025, cuatro superaron los 3.000 millones de RMB (429 millones de dólares) en taquilla y ocho cruzaron el umbral de los 1.000 millones de RMB (143 millones de dólares). Las producciones locales captaron una cuota de mercado ligeramente mayor en comparación con 2024, aunque el número de películas locales que recaudaron más de mil millones de RMB se mantuvo estable año tras año.

Sin embargo, los estrenos locales de nivel medio enfrentaron desafíos, y las películas que ganaron entre 100 y 500 millones de RMB (entre 14,3 y 71,5 millones de dólares) y entre 500 y 1.000 millones de RMB (entre 71,5 y 143 millones de dólares) mostraron marcadas caídas, lo que subraya la creciente polarización del mercado hacia proyectos de gran éxito.

Las ciudades de nivel inferior surgieron como motores de crecimiento cruciales, y las contribuciones de taquilla de los mercados de tercer y cuarto nivel alcanzaron un máximo de cinco años en 2025, marcando tres años consecutivos de expansión. La proporción de espectadores primerizos y poco frecuentes también aumentó, ampliando el alcance de la audiencia del cine.

Las producciones locales se alejaron de narrativas amplias hacia historias que reflejan la vida cotidiana, empleando diversos estilos y géneros visuales para satisfacer las diversas preferencias de la audiencia. Mientras tanto, las franquicias de superhéroes importadas experimentaron caídas notables, lo que sugiere que estas propiedades requieren nuevos enfoques creativos para mantener el atractivo del mercado.

“En 2025, varias ventanas clave de estrenos navideños superaron las expectativas gracias al apoyo de grandes éxitos, estableciendo múltiples récords nuevos y brindando sorpresas agradables tanto a la industria como al público”, dijo Lai Li, analista de mercado de Maoyan Entertainment. «El tradicional ‘modelo de superproducción’, en su sentido clásico, ya no es una fórmula garantizada para el éxito de taquilla y ofrece nuevas lecciones para los participantes del mercado».

De cara a 2026, Lai enfatizó que la industria debe continuar perfeccionando su cartera de contenidos, atrayendo diversos segmentos de audiencia con películas de alta calidad que combinen popularidad, un fuerte boca a boca y frescura para desbloquear un mayor potencial de crecimiento.