‘Ne Zha 2’ genera un debate sobre el futuro del cine chino en el mercado de Tokio

Al Festival Internacional de Cine de Tokio‘s TIFFCOM mercado, el lanzamiento del Libro Azul de Porcelana Film 2025, editado conjuntamente por Chen Xuguang de la Universidad de Pekín y Fan Zhizhong de la Universidad de Zhejiang, encuadró el cine chino en una encrucijada entre crisis y renovación.

Según el informe, los ingresos anuales de taquilla en 2024 cayeron un 22,6% interanual hasta los 42.500 millones de RMB (5.750 millones de dólares), y las entradas disminuyeron un 28,6% a pesar de las 91.000 pantallas activas. Las audiencias se han fragmentado entre vídeos cortos, juegos y streaming, mientras que la edad promedio de los espectadores sigue aumentando. Sin embargo, los dramas realistas, las películas de temática familiar y las comedias de presupuesto medio a bajo han ayudado a mantener el impulso teatral.

La edición de 2025 identifica varias tendencias dominantes. Los dramas dirigidos por mujeres y sobre ética familiar han remodelado la narrativa convencional a través de películas como “YOLO”, “Something Wonderful” y “Like a Rolling Stone”. La comedia representó el 36% de los ingresos de taquilla en 2024, impulsada por títulos como “Successor” y “Johnny Keep Walking”. Documentales como «Atrapados por las mareas», «El hundimiento del Maru de Lisboa» y «El jardín de la Sra. Hu» marcaron un resurgimiento de la no ficción cultural y social. La producción impulsada por la IA y la convergencia de juegos de películas han surgido como nuevos motores de crecimiento, ejemplificados en “Black Myth: Wukong” y “Ne Zha 2”, que combina narración cinematográfica con estructuras interactivas.

El Libro Azul concluye que, si bien ingresos brutos récord como “Ne Zha 2” demuestran potencial comercial, el futuro depende de una financiación diversificada, una escala equilibrada y una mayor integración de la IA y la animación en la producción industrializada. Chen concluyó preguntando si China puede mantener sus picos de taquilla, globalizar sus mitos y, en última instancia, construir su propio ecosistema creativo a gran escala: su propio Disney.

Durante la sesión de preguntas y respuestas posterior a la presentación, Chen abordó la volatilidad financiera de la industria, señalando que el aumento de los presupuestos ha aumentado considerablemente el riesgo y habló sobre el desequilibrio entre inversión y rendimiento. Instó a los estudios a avanzar hacia una “operación en serie” sostenible, diversificando los ingresos a través de licencias, comercialización y vínculos con el turismo cultural, al tiempo que apoyan un ecosistema estable de películas de mediano y bajo presupuesto.