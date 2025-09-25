NDX, también conocido como hasta Endank Soekamti, enfocó la etapa de Diton Fest 2025, por lo que la celebración de la música cruzada

Yakarta, Viva – El escenario musical nuevamente se convirtió en el centro de atención en el evento Diton Fest 2025 que tuvo lugar en el Museo Purna Bhakti Pertiwi, East Yakarta. El exitoso festival a escala nacional se celebró recientemente, presentando una hilera de músicos cruzados y generación, haciendo que miles de visitantes se disuelvan en una celebración de tres días completos.

El evento que lleva el tema «One Festival, muchas expresiones» fue iniciado por Diton Premium, no solo una celebración de la música, sino también la sala de reuniones de varias comunidades creativas urbanas. Desplácese para conocer la emoción, ¡vamos!

Line Up Music está en el centro de atención

Los días del festival se sienten más vivos con la presencia Kexs Y Tony Q Rastafara, quien vibró con éxito el escenario. El ritmo del hip-hop de Dangdut al reggae se realizó lleno de energía, haciendo que el océano de la audiencia no deje de cantar juntos.

No menos emocionante, filas de bandas de rock y alternativas también sacuden el evento. Endank SoekamtiNTRL, por venganza, el Sr. Jono Joni, Masdddho, un empleado de la música civil, a la colaboración especial de la percusión de los Angels x tuan trece feat yacko parecía impresionante con sus respectivos personajes musicales.

«Estamos agradecidos y agradecidos de que el evento Diton Fest 2025 haya recibido una respuesta positiva y un entusiasmo extraordinario de los amantes de la música, las comunidades, los artistas y varios grupos de personas que estuvieron presentes en este evento», dijo Ganang Prabowo, gerente de Marcomm Diton Fest 2025, en su declaración, citado el jueves 25 de septiembre de 2025.

Más que un concierto

Aunque la música es el imán principal, Diton Fest sigue siendo leal a su identidad como sala de expresión cruzada. Comunidad de modificación del vehículo, mural, graffiti, a fundición a la participación de participar, completar la atmósfera del festival.

Además, una serie de actividades ayudó a activar el evento, que van desde Pushbike Challenge para niños, talleres de modificación de vehículos, murales en vivo, programas de entrevistas con actores creativos de varios campos.

Festival e innovación

Este impulso también se utiliza para introducir los últimos productos Diton, como Diton Pineishing Wax, Diton Tire Shine, Diton Dashboard & Leather Polish, Diton Heavy Duty, a Mobiliario a base de acrílico Diton King.

Sin embargo, más que eso, Diton Fest se demuestra nuevamente como un espacio musical inclusivo que ofrece un lugar para varias expresiones.

«Con la implementación de Diton Fest 2025, se espera que se pueda crear un espacio de colaboración saludable e inspirador para que los creadores automotrices locales continúen desarrollando y fortalezcan la relación entre marcas, comunidades y la comunidad en general», concluyó Ganang.