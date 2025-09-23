NDRF rescata a cientos de residentes de Beed breve con lluvia, Dharashiv, Solapur







Beed y Dharashiv Los distritos en Maharashtra han sido maltratados por una lluvia torrencial desde el lunes por la noche, sumergiendo tierras de cultivo y causando daños extensos en los cultivos. Los agricultores también han reportado pérdidas de ganado significativas. A la luz de la situación, las autoridades han declarado unas vacaciones para las escuelas en Beed y Dharashiv.

Los distritos de Solapur y Pune también han experimentado fuertes lluvias, lo que lleva a las autoridades a iniciar operaciones de rescate en múltiples ubicaciones.

Dharashiv, en particular, se ha enfrentado a aguaceros continuos en los últimos dos días. En la noche del 21 de septiembre, las fuertes lluvias provocaron condiciones de inundación en el paranda y Bhoom Talukas. Muchos residentes quedaron varados, lo que provocó el Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF) apresurarse a las áreas afectadas y reubicar a las personas en lugares más seguros. Si bien muchas familias han sido evacuadas de manera segura, algunas permanecen atrapadas en aguas de inundación.

Las fuertes lluvias continuas han llevado a una situación crítica en varios distritos de Maharashtra.

Después de las solicitudes de la administración local, los equipos de NDRF se han implementado en HuevoDharashiv, y los distritos de Solapur bajo la supervisión del comandante de la unidad Santosh Bahadur Singh. El personal ha sido incansablemente durante la noche para llevar a cabo operaciones de rescate y socorro.

En el área de Majalgaon Tehsil de Majalgaon de Beed District, el equipo de NDRF realizó operaciones de rescate nocturnas para evacuar a los residentes atrapados por aguas crecientes.

Por la mañana, un recién nacido y una mujer habían sido rescatados con seguridad. Hasta ahora, 39 personas han sido evacuadas de varias áreas afectadas del distrito.

En Dharashiv, las inundaciones severas atraparon a los residentes dentro de sus hogares en la aldea de Kapilapuri. A pesar de las condiciones desafiantes, los equipos de NDRF trabajaron durante la noche y rescataron con éxito a 182 personas.

El distrito de Solapur también se mantuvo crítico. El personal de NDRF trabajó sin parar durante la noche y hasta ahora ha rescatado a 82 ciudadanos, además de ayudar a trasladar a los animales domésticos a lugares más seguros.

El distrito de Ahilyanagar se ha enfrentado a desafíos similares, con equipos de NDRF que comienzan las operaciones de rescate nocturnas y evacuaron a 17 personas en Karjat Tehsil.

El despliegue oportuno y la acción rápida de los equipos de NDRF han sido ampliamente elogiados por las administraciones locales y los residentes afectados, acreditado por prevenir una gran pérdida de vidas.

La caja fuerte evacuación De un recién nacido y una madre en Beed ha sido aclamado como un símbolo de la esperanza en medio de la desesperación, lo que brinda alivio a los aldeanos y funcionarios por igual.





