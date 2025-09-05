NDRF rescata a 1.500 aldeanos en Fazilka, afectada por las inundaciones, Punjab

A medida que Fazilka continúa inundada debido al río Satluj desbordante debido a las fuertes lluvias en el estado, el Fuerzas nacionales de respuesta a desastres (NDRF) Los equipos del viernes continuaron proporcionando materiales de ayuda a las personas que viven en áreas afectadas por inundaciones del distrito de Punjab’s Fazilka.
Rekh Singh Meena, subinspector de NDRF, declaró que más de 1.500 aldeanos han sido rescatados, afirmando además que se recibieron instrucciones del comisionado de distrito para cambiar a los aldeanos a lugares más seguros.
«Hemos estado llevando a cabo operaciones de rescate en Fazilka desde el 27 de agosto. Hemos rescatado a más de 1500 aldeanos y les estamos proporcionando material de ayuda … el comisionado de distrito ha instado a los aldeanos a cambiar a lugares más seguros …», dijo Meena a Ani.
Un local que expresaba su sufrimiento agradeció al gobierno por proporcionar materiales de ayuda.
«Han pasado 20 días desde que el agua ingresó a Fazilka. Estamos sufriendo mucho. Hay agua en todas partes. Todos los cultivos han sido dañados. El gobierno y algunas organizaciones, NDRF, SDRF nos están proporcionando materiales de ayuda …», dijo a ANI.
Las fuertes inundaciones en Punjab han matado a aproximadamente 40 personas. Además de eso, un total de alrededor de 1,655 pueblos han sido afectados, y Gurdaspur es el área más afectada.
Un día antes, aam aadmi Party (AAP) Rajya Sabha MP de Punjab Vikramjit Singh Sahney cometió Rs 5 millones de rupias hacia el alivio de las inundaciones, sacando de sus fondos MPLAD y filantropía personal, declaró un lanzamiento.
Sahney anunció que está extendiendo el apoyo financiero a la Fuerza Estatal de Ayuda para el Desastres para la adquisición de barcos avanzados para operaciones de rescate de inundaciones y maquinaria moderna para el desilting de River. Además, cometió fondos para la creación de bandas y terraplenes robustos para salvaguardar las áreas vulnerables de futuras calamidades.
Sahney también dijo que su ONGSun Foundation, se dedica activamente a las operaciones de socorro a nivel del suelo. Con un gasto de más de Rs 1 millones de rupias hasta ahora, Sun Foundation ha proporcionado botas y ambulancias al tiempo que también distribuye raciones secas, kits médicos, suministros de higiene y forraje para el ganado a las familias severamente afectadas por las inundaciones, según el comunicado de prensa.
El diputado Sahney declaró que proporcionará insumos agri, como fertilizantes, semillas y pesticidas, a los agricultores marginales para sembrar trigo.
También exigió un paquete de alivio de inundaciones de Rs 10,000 millones de rupias del centro. Propuso que cada agricultor reciba una compensación de Rs 50,000 por acre por pérdida de cultivos, y que los propietarios de asalariados diarios y propietarios de ganado también reciben una compensación adecuada. Además de estos fondos, se requieren fondos para la infraestructura desarrollo Además, lo que ha sido dañado, según el comunicado.
Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo