NDA nombra al gobernador de Maharashtra CP Radhakrishnan como candidato vicepresidencial







La Alianza Nacional Democrática (NDA) anunció el domingo Gobernador de Maharashtra CP Radhakrishnan Como candidato para las próximas elecciones vicepresidenciales el 9 de septiembre, informó ANI.

El anuncio fue hecho por el presidente nacional del Partido Bharatiya Janata (BJP), JP Nadda, durante una conferencia de prensa después de la reunión de la Junta Parlamentaria del partido en la capital nacional.

«En la reunión de la Junta Parlamentaria, todos decidimos por unanimidad sobre el candidato vicepresidente, el CP Radhakrishna. Discutimos al candidato VP con todo nuestro partido de la Alianza (NDA) antes. También discutiremos nuestro partido de oposición para suavizar las elecciones de VP …» Regresé dicho.

Tras el anuncio, el primer ministro Narendra Modi escribió en X: «En sus largos años en la vida pública, Thiru CP Radhakrishnan Ji se ha distinguido con su dedicación, humildad e intelecto. Durante los diversos puestos que ocupó, siempre ha centrado en el servicio comunitario y que ha decidido a los marginados. Él ha hecho un trabajo extenso en las bases en Tamil Nadu. Estoy concentrado en el que me ha decidido la familia. Candidato vicepresidencial de nuestra alianza «.

En sus largos años en la vida pública, Thiru CP Radhakrishnan Ji se ha distinguido con su dedicación, humildad e intelecto. Durante los diversos puestos que ha ocupado, siempre se ha centrado en el servicio comunitario y en el empoderamiento de los marginados. Ha realizado un trabajo extenso en … pic.twitter.com/wrbkl4lb9s – Narendra Modi (@Narendramodi) 17 de agosto de 2025

Mientras tanto, el miembro del Parlamento Milind Deora declaró que el gobernador de Maharashtra cuenta con el apoyo del Shiv Sena dirigido por el viceministro Principal Eknath Shinde.

Felicitaciones a @Maha_Governor CP Radhakrishnan Ji al ser nombrado candidato vicepresidencial de la NDA. @mieknathshinde Ji & @Shivsenaofc extenderá su máximo apoyo a su candidatura. Espero con ansias @CPRGUV¡La presidencia del Rajya Sabha! pic.twitter.com/hdyximtuxe – Milind Deora | Milind Devra (@milinddeora) 17 de agosto de 2025

Chandrapuram Ponnusamy Radhakrishnan se desempeña actualmente como el 24º Gobernador de Maharashtra desde el 31 de julio de 2024.

También ha servido como el Gobernador de Jharkhand desde febrero de 2023 hasta julio de 2024 y tenía cargo adicional como gobernador de Telangana y teniente gobernador de Puducherry entre marzo y julio del año pasado.

Un veterano líder de BJP, Radhakrishnan, fue elegido dos veces para el Lok Sabha de Coimbatore y también ha servido como presidente del estado de Tamil Nadu del partido.

El Comisión electoral Anteriormente había anunciado que las encuestas para la publicación del vicepresidente tendrán lugar el 9 de septiembre, con el conteo de votos programados para el mismo día. La última fecha para presentar nominaciones es el 21 de agosto, mientras que los candidatos pueden retirar sus nominaciones hasta el 25 de agosto.

El Vicepresidencial Post quedó vacante después de que Jagdeep Dhankhar renunció el primer día de la sesión del Monzón del Parlamento el 21 de julio, citando razones de salud.

«Para priorizar la atención médica y cumplir con el asesoramiento médico, renuncio como vicepresidente de la India, con vigencia de inmediato, de acuerdo con el Artículo 67 (a) de la Constitución», decía la carta de renuncia de Dhankhar.

Antes de su sorpresa renuncia, el ex vicepresidente Jagdeep Dhankhar hizo una «visita no programada» al Rashtrapati Bhavan a última hora de la noche del 21 de julio, dijeron fuentes oficiales, según informes de PTI.

Dhankhar se reunió con el presidente Droupadi Murmu alrededor de las 9 pm y le entregó su renuncia. Media hora después, hicieron pública su carta de renuncia en X, agregaron.

Dhankhar, de 74 años, asumió el cargo en agosto de 2022, y su mandato estaba programado para finalizar en agosto de 2027.

(Con entradas ANI y PTI)









